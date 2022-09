Unsada Gandeng Sumitomo Bekali Mahasiswa Persiapan Masuk Dunia Kerja

UNIVERSITAS Darma Persada (Unsada) menggelar webinar bertema Career Resilience yang bekerja sama dengan PT Sumitomo Indonesia. Sejumlah narasumber hadir memberikan informasi mengenai pentingnya persiapan masuk dunia kerja bagi mahasiswa.

Rektor Unsada Tri Mardjoko mengatakan, kampusnya menjalin kerja sama dengan Sumitomo untuk memberikan bekal berharga bagi para mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja maupun bagi lulusan yang ingin mendirikan bisnis sendiri.

"Sehingga dengan bekal ini bisa mendukung kesuksesan dari para alumni Unsada di dunia kerja dan bisnis nantinya," katanya saat membuka Webinar Unsada-Sumitomo Career Resilience.

Dia berharap, informasi yang disampaikan oleh para narasumber yang ahli di bidangnya akan membuat Unsada mendapatkan lebih banyak alumni yang menduduki jabatan penting di dunia swasta, pemerintahan, hingga menjadi tokoh bisnis.

Sesi webinar dimulai oleh Vice President Director PT Sumitomo Indonesia Surya Rahman yang menyampaikan mengenai kriteria yang dibutuhkan untuk sukses di perusahaan Jepang jika memilh berkarier di perusahaan Jepang. Pertama, calon pekerja harus mempunyai integritas dan selalu ingin patuh kepada peraturan, etika, juga sesuai dengan nilai ataupun moral yang kita anut.

"Kedua adalah adaptable to change. Setiap hari dunia berubah dan apa yang dulu dibayangkan sangat canggih, hari ini biasa saja. Maka kita harus bisa beradaptasi untuk itu," katanya.

Kemudian inovatif. Dia menjelaskan, selalu berpikir ke depan dan bisa menghasilkan sesuatu yang baru itu namanya pekerja yang inovatif. Lalu dia juga menjelaskan pentingnya enthusiastic atau semangat pekerja untuk bergaul dan semangat untuk mengembangkan potensi ke depan.

Untuk sukses di perusahaan Jepang, katanya, nantinya harus terbiasa dengan kerja sama tim. "Anda harus terbiasa bahwa anda akan bekerja sama dengan orang lain, berbagi informasi, mendapat informasi dari orang lain itu sangat pnting untuk diterpakan," imbuhnya.

Kemudian ada juga networking atau perluas jaringan ke berbagai bidang. Selain itu yang terakhir, imbuh Surya Rahman, adalah pentingnya jiwa profesionalitas untuk melakukan pekerjaan dengan tepat dan juga bisa berlaku pantas baik itu sebagai atasan maupun bawahan.

Talkshow kemudian diisi Manajer Human Resources Departement Sumitomo Indonesia Bimo Ariwibowo, Aryo Chandra Gurning Manager at CO Sabdo Project, Deputy Manager (Legal) Risk Management and Legal Department Sumitomo Maya Nurmayasari, dan Risk Management and Legal Department Sumitomo Indonesia Shintani Wulandari

Bimo Ariwibowo menjelaskan mengenai persiapan apa yang perlu dilakukan untuk memsuki dunia kerja. Dia menuturkan, hal yang pertama kali dilakukan adalah mindset attitude

"Perlu diketahui bahwa masuk ke dunia kerja adalah sesuatu yang beda dan baru untuk fresh graduate. Di masa ini kalian akan banyak mengenal karakter atau pribadi yang sangat beragam," ujarnya.

Bimo menuturkan, pintar mengontrol emosi adalah penting bagi calon pekerja. Dalam proses rekrutmen biasanya perusahaan akan melakukan tes untuk melihat tingkat kontrol emosi kandidat. Manajemen emosi ini diperlukan sebab akan ada deadline kerja yang harus dipenuhi juga tekanan dari atasan atapun rekan kerja lainnya.

Kemudian, dia mengingatkan kepada para pencari kerja untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Seorang pekerja yang baik bisa berkomunikasi dengan bahasa yang baik pula baik dalam rapat maupun menulis email. "Bisa beradaptasi di departemen masing-masing sehingga skill komunikasi harus disiapkan," ucapnya.

Selain itu mulai dari sekarang buatlah jaringan-jaringan yang berguna untuk karier masa depan. Misalnya dengan membuat akun Linkedin sehingga bisa masuk ke komunitas profesional atau sebagai ajang perkenalan diri. Ikut menjadi relawan di sebuah kegiatan juga akan memperluas jaringan dan bermanfaat untuk dunia kerja nantinya.

Bimo juga menyebutkan pentingnya keterampilan dalam dunia kerja. Skill tidak hanya mampu memakai Microsoft Excel namun juga kemampuan berbahasa Inggris dan juga bahasa asing lainnya juga harus dimiliki oleh para pencari kerja.

"Selain itu juga penting mempunyai sertifikasi khusus keahlian tertentu seperti logistik atau manajemen yang bisa menunjang anda masuk ke dunia kerja," katanya.

Dia juga meminta bagi yang mengirim surat lamaran ke perusahaan tidak boleh asal kirim. Melainkan baca dengan detail posisi yang ditawarkan dan kriteria seperti apa yang dibutuhkan perusahaan. "Bagi fresh graduate dalam menulis CV mungkin belum ada pengalaman kerja namun kalian bisa memasukkan organisasi atau pekerjaan partime atau pernah ikut volunteer apa," terangnya.

Webinar ini dihadiri oleh 250 mahasiswa yang hadir. Selain itu webinar juga diikuti oleh kepala sekolah dan guru dari sejumlah sekolah di Jakarta. Yakni SMA 12 Jakarta, SMA 84 Jakarta, SMA 72 Jakarta, SMK Corpatarin 1 Jakarta, SMA 59 Jakarta, dan SMKN 48 Jakarta. (RO/OL-7)