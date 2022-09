Ajakan agar Ibu Luangkan Memasak untuk Keluarga Digaungkan

GERAKAN 30 Menit Mommy Masak digaungkan untuk mengajak para ibu kembali meluangkan waktu dan memasak untuk keluarga. Dengan meluangkan waktu 30 menit, seorang ibu sudah mencurahkan kasih sayang dan cintanya terhadap si kecil dan keluarga melalui masakannya.

"Kenapa bisa seperti itu? Ini karena setiap masakan rumahan sudah terjamin kandungan nutrisi maupun gizinya. Waktu 30 menit merupakan waktu yang singkat seorang ibu untuk menginvestasikan nutrisi dan gizi si kecil demi masa depannya dan generasi penerusnya," tutur CEO PT Hasana Boga Sejahtera (NAYZ), Lutfiel Hakim, dalam keterangan tertulis, Rabu (28/9).

Kegiatan ini telah dimulai saat pameran Mommy and Me di Jakarta Convention Center pada 3 Juli 2022. Gerakan ini berlangsung hingga akhir Desember nanti. PT Hassana Boga Sejahtera dengan produk MPASI miliknya yang bernama Nayz menyuarakan isu penting di kalangan ibu milenial. Untuk memudahkan dalam menyuarakan kampaye 30 Menit Mommy Masak, tim Nayz melakukan aktivasi dengan mengikuti Car Free Day dan berjalan dari Gelora Bung Karno hingga Bundaran HI dengan membawa papan bertuliskan, "Millenials Moms Back To Cook Rather Than Instant", "Penuhi Gizi Itu Penting, Untuk Mencegah Stunting", dan "Dicari Tradisi Masak Yang Terlupakan" untuk menarik perhatian masyarakat sekitar.

Beberapa ayah yang diwawancarai saat CFD pun setuju jika istri mereka memasak di rumah dan tidak membiasakan makan makanan instan. "Penting ya, selain mengirit itu juga baik untuk kesehatan," ujar salah satu ayah. Dengan memasak, banyak manfaat yang dihasilkan salah satunya dapat menjalin keterikatan atau bounding dengan keluarga. Kehangatan dalam keluarga semakin terasa dan ada kesadaran untuk saling membantu satu sama lain.

Selain diikuti oleh para ahli, campaign ini juga didukung oleh beberapa influencer yang memiliki kesadaran sama tentang pentingnya memasak untuk si kecil. Nayz juga membuat promo bundling yaitu paket 30 Menit Mommy Masak yang berisikan produk MPASI Nayz bakso sapi, MPASI pouch rasa salmon, MPASI pouch rasa sapi, dan kaldu alami Nayz. (OL-14)