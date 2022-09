USK Menggelar ICELTICs 2022 Bahas AI dan Data Sains

UNIVERSITAS Syiah Kuala melalui Jurusan Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) kembali menggelar International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICELTICs) 2022 mulai tanggal 27 - 28 September. Salah satu fokus yang dibahas di forum ini ialah Data Sains dan Artificial Intelligence (AI).

Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan, dalam sambutannya menyambut baik konferensi internasional ini dan menyampaikan terima kasih atas kesediaan tiga keynote speaker yang merupakan para peneliti dengan reputasi internasional untuk terlibat dalam forum ilmiah ini.

Yakni, Director of Education dari Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS), Leiden University Prof. Marcello Bonsangue. Peneliti dari National Institute of Information and Communications Technology (NICT), Yokohama National University Japan, Guest Professor Koji Nakao, dan Pakar Computer Science dari Universitas Indonesia Prof. Dr. Eng. Wisnu Jatmiko, S.T., M.Kom.

Rektor menilai saat ini data sains dan AI kian berkembang. Di antaranya adalah teknik yang sangat popular saat ini yaitu *deep learning,* yang merupakan kemampuan untuk mengenali pola dan informasi layaknya manusia secara natural. Salah satu bentuk pengaplikasiannya pada pengenalan pola pada data citra dan lainnya.

Perkembangan sistem komputasi tersebut telah memberikan dampak yang besar terhadap berbagai sektor. Seperti kesehatan, bisnis, pendidikan dan lainnya. Untuk itulah, Rektor berharap forum ICELTICs 2022 ini menjadi wadah untuk saling bertukar pikiran atau informasi, agar semua perkembangan teknologi informasi tersebut mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

"Karena kami menyakini, perkembangan teknologi ini adalah untuk semua orang. Termasuk minoritas atau penyandang disabilitas. Inilah cita-cita yang ingin kita capai" Kata Rektor Marwan.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) USK Prof. Dr.Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech menjelaskan, ICELTICs 2022 merupakan agenda dua tahunan yang dilaksanakan oleh Jurusan Informatika FMIPA USK.

Untuk tahun ini, ICELTICs mengangkat tema Empowering Intelligent Systems and Computing Technology towards a Data-Driven Society dan kembali berkolaborasi dengan Konferensi Big Data Indonesia (KBI) 2022.

"Kegiatan ini dilakukan secara paralel dari Banda Aceh untuk ICELTICs 2022 dan Jakarta untuk KBI 2022," ucap Prof. Taufik Fuadi.

Menurutnya, selama ini ICELTICs telah banyak memberikan kontribusi penting, khususnya dalam membangun konektivitas antara peneliti, praktisi, maupun akademisi. Baik itu melalui diskusi maupun berbagai penelitian bersama.

Sedangkan Ketua Pelaksana ICELTICs 2022 Dr. Muzailin menuturkan, semua makalah yang dipresentasikan dalam forum ini juga berpeluang untuk masuk ke dalam Perpustakan Digital IEEE Xplore dan umumnya akan terindeks Scopus SciVerse. (OL-13)

