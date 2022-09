Dukung Kesuksesan Presidensi G20, Universitas Indonesia Serahkan Buku Policy Brief dan Bus Listrik

Universitas Indonesia mendukung rangkaian acara Presidensi G20 Indonesia. Salah satunya diwujudkan melalui penyerahan buku kumpulan ringkasan kebijakan (policy brief) dan bus listrik merah putih guna mendorong suksesnya forum tersebut.

Penyerahan buku dan bus itu dilakukan di sela-sela persiapan acara Pertemuan ke-3 Sherpa G20 di Yogyakarta. Buku bertajuk Kumpulan Policy Brief Universitas Indonesia untuk Presidensi G20 Indonesia 2022 diserahkan langsung oleh Rektor UI Ari Kuncoro kepada Co-Sherpa G20, Edi Prio Pambudi dan Dian Triansyah Djani pada Senin (26/9).

Naskah policy brief tersebut merupakan hasil dari Program Hibah Kebijakan Berbasis Riset G20 Tahun 2022. Adapun total naskah yang dikompilasi sebanyak 40 policy brief mencakup ketiga pilar tema utama Presidensi G20, yang terdiri dari 11 policy brief dengan topik Arsitektur Kesehatan Global, 15 policy brief untuk topik Transformasi Digital, 12 policy brief untuk topik Transisi Energi, dan 2 policy brief untuk cross-cutting issues.

Di hari yang sama, UI juga melakukan penyerahan bus listrik merah putih kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang juga bertindak sebagai Ketua Sekretariat Gabungan Sherpa Track dan Finance Track Presidensi G20 Indonesia 2022.

Bus listrik tersebut murni hasil karya dari FT UI, mulai dari rancang bangun sampai dengan fitur dan fasilitas yang ada, dan bus ini mempunyai kandungan lokal atau komponen dalam negeri, yang terbesar untuk kategori bus listrik produksi dalam negeri.

"Dukungan dan kerja sama dari civitas akademika UI tentunya akan membantu memberikan perspektif dalam pertemuan Sherpa G20 ini, yang akan menyelesaikan draft Leaders’ Declaration, yang akan menjadi keluaran utama KTT G20 Bali pada November 2022 nanti," ujar Susiwijono pada sambutannya di acara tersebut.

"Policy brief mendukung kebijakan yang berbasis riset dan akan dijadikan referensi utama dalam program atau kebijakan di Kemenko Perekonomian, utamanya yang terkait Presidensi G20 Indonesia," tambahnya.

Terkait dengan penggunaan bus listrik untuk Pertemuan Sherpa G20, kata Susiwijono, sejalan dengan visi Indonesia untuk lead by example dalam Presidensi G20, melalui penggunaan kendaraan ramah lingkungan merupakan bentuk konkret dari pilar transisi energi.

"Kandungan lokal dari bus listrik UI ini menjadi yang tertinggi di Indonesia. Tentunya Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian akan mendukung bahwa apa yang sudah dihasilkan di kampus harus bisa didorong sampai ke level industri," tuturnya.

Sedangkan, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian yang juga Co-Sherpa G20 Indonesia Edi Prio Pambudi mengapresiasi ragam rekomendasi yang telah diberikan oleh UI untuk menyukseskan rangkaian Presidensi G20.

"Tahun ini adalah sangat istimewa, karena tantangannya komplet, mulai dari pandemi covid-19, isu perubahan iklim, bahkan ditambah dengan krisis antara Ukraina dan Rusia. Jadi kumpulan policy brief ini adalah bagian pemikiran dari para ilmuwan dan akademisi, supaya dapat dimanfaatkan untuk memperkaya hasil konkret Presidensi G20," terangnya.

Sementara itu, Rektor UI Ari Kuncoro menjelaskan bahwa kumpulan policy brief tersebut merupakan bentuk dukungan UI kepada pemerintah, khususnya dalam mewujudkan hasil nyata Presidensi G20. "Ada 40 policy brief yang telah digabung dan disarikan, sehingga ini menjadi suatu upaya untuk mendukung kebijakan berbasis riset. Bagi akademisi momen G20 ini sangat penting, mungkin bisa jadi 20 atau 25 tahun sekali event langka ini bisa terulang terjadi," jelasnya.

Kemudian dia menambahkan, bus yang diberi nama Bus Listrik Merah Putih UI itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Karena itu merupakan suatu inovasi satu-satunya di Indonesia yang rancang bangun, sistem kendali dan sistem pendinginan1 dirancang sendiri oleh ahli-ahli dari UI, dan dibangun oleh perusahaan dalam negeri. "Hasil karya ini menjadi sumbangsih keilmuan yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan berbagai acara Presidensi G20 Indonesia 2022 ini," pungkas Ari.

Diketahui, UI sebagai salah satu mitra utama Kemenko Perekonomian pada Presidensi G20 Indonesia 2022, telah melaksanakan sejumlah kegiatan bersama, mulai dari program magang (internship), pendirian Pusat Kerja Sama Ekonomi Multilateral, G20 Study Center, pengerahan para Pakar untuk Working Groups dan Engagement Groups, pembuatan rekomendasi kebijakan, sampai dengan penyelenggaraan Konferensi Nasional dan Internasional. Konferensi Internasional “Boosting Indonesia’s Role in G20 Presidency 2022” pada beberapa waktu lalu juga berjalan sukses dan turut dihadiri Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. (RO/E-1)