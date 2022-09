Bersantai Dalam Suasana Nyaman di XLY Coffe and Eatery Bekasi

TEMPAT bersantai seperti kedai kopi atau coffeeshop bukan hal yang sulit ditemukan. Hampir di setiap daerah, apalagi di kota-kota besar, bertebaran coffeeshop-coffeeshop yang bisa dikunjungi.

Namun, tidak banyak kedai kopi yang mampu memberi kenyamanan bagi pengunjung untuk bersantai melepas lelah dan kejenuhan setelah menjalankan aktivitas. Salah satu coffeeshop yang akan memanjakan pengunjung adalah XLY Coffee & Eatery.

Berlokasi di Grand Kota Bintang, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, XLY Coffee and Eatery yang akan melakukan grand opening pasa 29 September 2022 mendatang, dipastikan akan memberi kenyamanan pengunjung yang datang. "XLY Coffee and Eatery didesain secara estetik dan instagramable dan bersuasana cozy serta nyaman yang akan membuat pengunjung ingin berlama-lama di tempat kami. Dengan mengusung konsep tema floral, cocok banget buat kmereka yang ingin santai sejenak. Selain menjadi tempat hangout dan kumpul keluarga, tempat ini cocok untuk mereka yang ingin working from café," jelas publik relation XKY Coffee and Eatery, Indah Andiyani dalam keterangan yang diterima, Senin (26/9).

Dikatakan Indah, XLY Coffee & Eatery menyediakan aneka hidangan kopi dan kuliner lokal hingga western food. Hidangan lokal, jelasnya, sengaja diangkat dengan tujuan untuk memperkenalkan makanan nusantara.

"Terdapat beberapa menu andalan. Diantaranya untuk beverage ada signature kopi gula aren XLY, caramel macchiato tidak lupa dengan main coursenya Mi Goreng Gunung Kidul dan Nasi Bebek Muda serta sajian penutup seperti nougat cake dan croffle ice cream. Kami juga menyajikan camilan seperti bitterballen, sosis solo, lumpia semarang, rujak cireng, dan singkong goreng," jelasnya.

Tidak hanya itu, XLY Coffee dan Eatery juga menyediakan berbagai sajian yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh berupa aneka pastry nya seperti red velvet, brownies, cookies and cream, donat, dan masih banyak menu lainnya. "Tempat kami juga menyediakan board game untuk menemani kamu mengisi waktu luang bareng temen dan keluarga," tambah Indah. (RO/OL-15)