Universitas Bunda Mulia Persiapkan Mahasiswa Kreatif Dan Inovatif

PENGEMBANGAN bisnis dan pengembangan perusahaan tak bisa dilepaskan dengan perkembangan zaman. Strategi yang mumpuni wajib menjadi kunci demi menghasilkan strategi pemasaran yang berguna dalam pengembangan. Strategi yang tepat akan membantu pertumbuhan dan perluasan perusahaan.

Sebagai bentuk kepedulian dalam upaya membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya penerapan strategi pemasaran kreatif dan inovatif, Universitas Bunda Mulia (UBM) dengan tagline Bridging Education to The Real World membekali mahasiswanya dengan kuliah umum virtual bertajuk 'The UBM Studium Generale Series 008 – Creating Marketing Strategy as a Sustainable Value in an Organization' beberapa waktu lalu.

Dalam kuliah umum yang digelar Program Studi Manajemen UBM ini, hadir Prof. Peter Verhezen, Visiting Professor for Global Strategy and Emerging Markets, Corporate Governance, Entrepreneurship & Sustainability Universitaas Antwerp Belgia. Peter Verhezen memberikan kuliah umum bertajuk 'Creating Marketing Strategy as a Sustainable Value in an Organization'.

Dalam kuliah umumnya, Verhezen menjelaskan para partisipan bisa mendapatkan insight untuk membantu kelangsungan pertumbuhan dan perluasan bisnis di perusahaan tempat mereka bekerja saat ini dan di masa mendatang.

"Bisnis tidak hanya tentang menghasilkan keuntungan bagi pemangku kepentingan, tetapi juga memberikan nilai kepada semua pihak yang terhubung dengan perusahaan seperti lingkungan, manusia, dan masyarakat," jelas Verhezen.

Program Studi Manajemen UBM sendiri telah berkareditasi A dan didukung oleh tenaga pengajar berkualitas dan praktisi yang bersertifikasi. Program Studi Manajemen UBM memiliki peminatan Finance & banking, Creative Marketing, Human Capital Management and Business Strategy and Innovation. (RO/OL-15)