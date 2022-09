Undang Perusahaan, PPM Manajemen Gelar Customer Gathering 2022

PPM Manajemen kembali menjamu kliennya yang berasal dari pelbagai perusahaan BUMN, pemerintahan, dan swasta, dalam Customer Gathering.

Jika dua tahun berturut-turut Customer Gathering digelar secara daring karena imbas Covid-19, tahun ini Customer Gathering kembali digelar secara tatap muka seiring melandainya pandemi.

Dihadiri tak kurang dari 100 tamu undangan, gelaran ini menjadi ajang para mitra PPM Manajemen dan undangan untuk bertukar pikiran, berjejaring, sekaligus mendapatkan ilmu seputar manajemen dan produk layanan terbaru PPM Manajemen.

PPM Manajemen Customer Gathering 2022 kali ini mengambil tema besar "Go Excellence with The Next Level of Generation".

"Kami ingin membahas perihal kesiapan organisasi dalam menyambut datangnya Generasi Z, yakni laskar termuda dalam sejarah angkatan kerja, generasi yang dinilai erat ketertarikannya terhadap teknologi dan makna inovasi,” ungkap Corporate Communications Manager PPM Manajemen Rahmaisyah Dwi Riztina tentang pemilihan tema, dalam keterangan resminya, Jumat (23/9).

Lebih jauh, Plt Direktur Eksekutif & Direktur Jasa Pengembangan Organisasi PPM Manajemen Aditayani Indra Kukila menjelaskan PPM Manajemen ingin menyajikan gambaran bagaimana Gen Z bisa menjadi kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan suatu inovasi dan juga bertansformasi.

Hal itu sejalan dengan tema besar HUT ke-55 PPM Manajemen tahun ini yaitu “Gotong Royong Membangun Bangsa – Membangun Mentalitas Unggul Generasi Emas.” yang rangkaian acaranya telah dan akan masih berjalan sampai akhir 2022.

Untuk itu dalam Customer Gathering 2022 juga digelar sharing session menghadirkan Rosma Handayani (Senior Executive Vice President Human Capital PT Bank Syariah Indonesia Tbk), Ewaldo Amaral (Senior Manager Learning Development & Organization Culture at tiket.com - Penulis buku Certified Hunger), serta Pratiwi (Kepala Departemen Human Capital Management PPM Manajemen)

Dalam sharing session tersebut para narasumber yang merupakan praktisi bercerita tentang pengalaman mereka dalam mengelola para talenta.

Selain itu. menghadrikan pula konsultan PPM Manajemen dari sudut pandang akademisi memaparkan bahwa lembaga manajemen pertama di Indonesia ini siap menghadirkan solusi terkini bagi para mitra strategisnya dalam upaya melakukan optimalisasi peran Gen Z di dunia kerja.

Rahmaisyah Dwi Riztina menambahkan dalam Customer Gathering 2022 juga diluncurkan PPM DIGITAL BADGE, yakni sebuah terobosan baru dari PPM Manajemen yang dihadirkan untuk para peserta pelatihan.

"Dengan menggandeng Credly sebagai platform penyedia digital credential, PPM Manajemen menjadi institusi pelatihan pertama di Indonesia yang menggunakan digital badge, yakni sebuah digital credential yang dapat disematkan pada profil media sosial profesional seperti Linkedin atau media sosial lainnya," terang Rahmaisyah.

Digital badge ini berisi kredensial dari program pelatihan yang telah diikuti para peserta pelatihan lengkap dengan daftar keahlian sesuai dengan program pelatihan yang telah diikuti.

Ia menjelaskan PPM Program Pengembangan Eksekutif memberikan PPM Digital Badge kepada 550 peserta pelatihan terpilih dan semua peserta pelatihan yang terlaksana sejak Agustus 2022.

"Melalui PPM Digital Badge ini, peserta pelatihan dapat membuktikan pengetahuan dan skill barunya yang dipelajari dan dapat ditampilkan, diakses, dan diverifikasi secara online. Harapannya dapat meningkatkan value dan karier dari para peserta pelatihan," ujar Rahmaisyah.

Tak henti sampai di situ, dalam setiap kesempatan Customer Gathering, sebagai bentuk kebanggaan PPM Manajemen kepada customer atau mitranya yang selama ini bertumbuh bersama, PPM Manajemen memberikan apresiasi kepada mitranya dalam beberapa kategori dari berbagai latar belakang yakni, BUMN, pemerintahan, dan swasta.

Apresiasi diberikan dengan pertimbangan dari kacamata manajemen dari segi komitmen dalam pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. "Dengan apresiasi ini, harapannya adalah dapat memberikan semangat bagi mitra PPM Manajemen untuk tetap berkarya dan mewujudkan cita-cita organisasi," pungkas Rahmaisyah.

Adapun daftar penerima Apresiasi PPM Manajemen 2022 yakni untuk kategori Apresiasi The Most Awesome in Talent Acquisition yakni BUMN (PT Jasa Marga Tbk), Pemerintahan (Otoritas Jasa Keuangan), dan Swasta (PT Transportasi Gas Indonesia).

Untuk kategori Apresiasi The Most Awesome in Talent Development yakni BUMN (PT Telekomunikasi Indonesia Tbk), Pemerintahan (SKK Migas), dan Swasta (Bank Syariah Indonesia).

Kemudian, kategori Apresiasi The Most Committed in Organizational Development yakni BUMN (Perum Jasa Tirta II), Pemerintahan (Direktorat Jenderal Pajak), dan Swasta (PT Jasa Raharja Putera).

Selanjutnya, kategori Apresiasi The Most Awesome in People Development yakni BUMN (PT Perusahaan Listrik Negara), Pemerintahan (Badan Siber dan Sandi Negara), dan Swasta (PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia).

Terakhir, kategori Apresiasi The Most Appreciative In Academic Development yakni BUMN (PT Kliring Berjangka Indonesia), Pemerintahan (Bank Indonesia), dan Swasta (PT Bank Central Asia Tbk). (RO/OL-09)