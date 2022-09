Naik jadi 412.041 Mahasiswa, UT Kokoh sebagai PT dengan Mahasiswa Terbanyak

UNVERSITAS Terbuka (UT) yang belum lama ini merayakan ulang tahun ke-38 mendapat kado istimewa, yaitu meningkatnya jumlah mahasiswa menjadi 412.041. Selain itu, dari total mahasiswa yang melakukan registrasi di semester kedua tahun 2022, jumlah mahasiswa baru meningkat lebih dari 100% dibanding semester sebelumnya.

Peningkatan yang sangat signifikan itu merupakan pertama kali, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Di tengah semakin banyaknya perguruan tinggi yang menawarkan pembelajaran daring, bertambahnya jumlah mahasiswa baru ini menunjukkan bahwa UT tetap menjadi pilihan utama bagi mereka yang menghendaki kuliah jarak jauh dan daring.

"Pertambahan jumlah mahasiswa tersebut juga tidak lepas dari edukasi publik yang sangat masif yang dilakukan oleh UT Pusat dan seluruh UPBJJ-UT. Masyarakat semakin memahami bahwa UT telah sangat siap dengan online pedagogy yang didukung oleh layanan bantuan belajar yang sangat mumpuni," kata Maya Maria < Kepala Pusat Pengembangan Hubungan Internasional dan Kemitraan UT dalam keterangannya.

Selain itu, komposisi mahasiswa berdasarkan usia juga menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Saat ini, hampir 70% mahasiswa UT berusia di bawah 30 tahun. Komposisi ini berbanding terbalik dengan keadaan 10 tahun ke belakang. Perubahan ini mencerminkan bahwa masyarakat muda usia semakin memahami dan membutuhkan perkuliahan yang fleksibel dan berbasis teknologi.

Sebagai informasi, 87% mahasiswa UT sudah bekerja yang tentu memerlukan kuliah yang sesuai dengan waktu mereka. Dengan kata lain, berkerja dan kuliah dapat dilakukan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Hal inilah merupakan salah satu misi awal didirikannya UT.

"Saat ini, UT tengah menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang UT PTNBH. Dengan status baru sebagai PTNBH, UT akan memperoleh banyak keuntungan, termasuk dalam bidang akademik dan non-akademik," ujar Maya.

Dalam bidang akademik, UT memiliki keleluasaan dalam membuka program studi baru sehingga dapat merespons dengan cepat tuntutan masyarakat akan program studi baru. Selain itu, dalam bidang keuangan, UT memiliki keleluasaan dalam pengelolaan keuangan.

Di sisi lain, agar dapat terus maju, UT dituntut untuk semakin profesional, inovatif, dan adaptif terhadap segala perubahan yang terjadi.

Terkait dengan jumlah mahasiswa, jika dihitung dengan mahasiswa yang aktif, namun tidak melakukan registrasi pada semester ini, jumlah mahasiswa UT mencapai lebih dari 700.000 orang. Karena mengusung prinsip openess, mahasiswa UT dapat berhenti dan melanjutkan kuliah sesuai dengan ketersediaan waktu mereka.

"Dengan demikian, tidak ada batasan lama studi, termasuk tidak ada prinsip drop out (DO). Prinsip ini adalah prinsip yang diusung oleh semua perguruan tinggi jarak jauh di seluruh dunia," jelas Maya.

Sadar dengan pentingnya menjaga kualitas, terutama dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak, selain mengundang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Badan Sertifikasi ISO, UT secara berkala mengundang Quality Reviewer dari the International Council for Open and Distance Education (ICDE) untuk mengkaji semua proses bisnis yang dijalankan UT.

UT adalah satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang mengundang Quality Reviewer dari ICDE. Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan di UT telah sesuai dengan praktik baik yang dilakukan oleh perguruan tinggi jarak jauh terbaik di dunia, sehingga hal itu merupakan pengejawantahan dari visi UT menjadi perguruan tinggi berkualitas dunia.

Upaya peningkatan jumlah mahasiswa terus diupayakan. Tahun depan, jumlah mahasiswa ditargetkan menjadi 750.000 orang. Peningkatan jumlah mahasiswa ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT).

"UT merupakan satu-satunya mitra strategis pemerintah untuk meningkatkan APK PT karena dengan massive education melalui UT target tersebut dapat diakselerasi," tutur Maya.

Oleh karena itu, Rektor UT Ojat Darojat dalam berbagai kesempatan menggaungkan program wajib kuliah. Hal itu terakhir dikemukakan di hadapan Ketua MPR Bambang Soesatyo pada saat acara puncak perayaan Dies Natalis UT ke-38 di UT Pusat dengan harapan bahwa gagasan itu dapat didukung oleh pemerintah. (RO/OL-7)