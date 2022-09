Ternyata, Menurut Sains, Jodoh Itu Nyata Lho  

AMIR Levine, psikiater dan salah satu penulis buku Attached: The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find and Keep Love” menyatakan bahwa jodoh adalah hal yang nyata.

Bagi manusia, secara biologis, belahan jiwa sepenuhnya nyata. Tapi, seperti semua hubungan, impresi mengenai jodoh bisa sangat rumit untuk dipahami.

“Tentu saja, tidak ada definisi yang universal secara ilmiah untuk 'jodoh'. Tetapi manusia berada di klub kecil di kerajaan hewan yang dapat membentuk hubungan jangka panjang. Saya tidak berbicara tentang monogami seksual. Manusia berevolusi dengan sirkuit saraf untuk melihat orang lain sebagai istimewa. Kita memiliki kapasitas untuk menaruh fokus pada seseorang di kerumunan, memprioritaskan mereka dibanding yang lain, dan kemudian menghabiskan beberapa dekade bersama mereka,” ujar Levine dalam bukunya.

Baca juga: Ilmuwan Kembangkan Plastik yang Bisa Mensterilkan Diri Sendiri

Dengan kata lain, jodoh benar adanya berkat cara kerja otak kita yang terhubung.

“Apa yang menarik bagi saya adalah bahwa kita semua unik. DNA kita unik. Wajah kita unik. Otak kita unik. Kendati demikian, kita semua memiliki sirkuit saraf otak yang dapat melihat orang lain lebih istimewa daripada orang lain. Apa yang terjadi ketika kita membuat seseorang yang istimewa seperti itu adalah mereka menjadi lebih berharga daripada yang lain. Ada lebih banyak yang dipertaruhkan apakah mereka menelepon kita atau tidak,” papar Levine.

Levine mengatakan manusia menerima kemampuan ini begitu saja, tetapi di dunia hewan, itu tidak umum. Sirkuit saraf itu disebut ikatan pasangan.

Ada hewan pengerat kecil yang disebut tikus padang rumput yang memiliki versi seperti itu. Tikus padang rumput berwarna coklat keabu-abuan, makhluk seperti tikus yang tidak terlihat istimewa. Kecuali, tentu saja, Anda adalah tikus padang rumput yang lain.

Ketika satu tikus padang rumput menemukan yang lain, mereka kawin sekali, dan hanya itu. Mereka meringkuk bersama dan mengikuti satu sama lain di mana-mana.

Yang menarik adalah bahwa ada tikus yang sangat mirip, tikus pegunungan dan tikus padang rumput, yang bebas memilih. Perbedaan otak kedua hewan pengerat ini menjadi cara klasik mempelajari biologi monogami dan ikatan pasangan.

Ternyata tikus padang rumput memiliki lebih banyak reseptor oksitosin dan vasopresin di striatum mereka, area otak yang berhubungan dengan hadiah. Hormon-hormon ini terkait dengan perasaan percaya, cinta, dan ikatan. Ini adalah perbedaan yang memungkinkan tikus padang rumput untuk menciptakan kedekatan dengan pasangannya.

Tetapi bahkan di dalam spesies, tikus padang rumput dapat membentuk tingkat perlekatan yang berbeda. Beberapa tikus memiliki lebih banyak reseptor oksitosin dan beberapa lebih sedikit. Beberapa lebih memperhatikan pasangannya - mereka merawat dan menjilatnya lebih banyak dibandingkan dengan tikus padang rumput lainnya. Dan ada tikus padang rumput pengembara yang melakukan "perselingkuhan".

“Kami juga melihat variabilitas ini pada manusia. Kita dapat sangat bervariasi dalam kekuatan ikatan yang kita buat. Beberapa orang memiliki kecenderungan lebih mengasuh, beberapa orang memiliki lebih sedikit,” pungkas Levine. (OL-1)