PINTU Incubator Persembahkan Kurasi Tujuh Brand Fesyen Indonesia

PINTU Incubator, sebuah program yang dirancang bagi para kreatif muda Indonesia dan Prancis serta UMKM di bidang bisnis fashion, kini telah memasuki bagian yang paling penting. Program kolaborasi dari JF3,

Lakon Indonesia dan Kedutaan Besar Perancis melalui Institut Francais d'Indonesie ( IFI) ini pada Sabtu, 3 September 2022 akan melakukan kurasi tahap akhir terhadap tujuh brand fesyen terpilih yang akan mempresentasikan hasil koleksinya di runway JF3 fashion festival.

“PINTU Incubator merupakan salah satu upaya kami dalam mendukung keberlanjutan industri ini dengan mendorong munculnya talenta-talenta baru," ungkap Chairman JF3, Soegianto Nagaria.

"Kami sangat bersyukur, karena program PINTU Incubator ini telah berjalan dengan baik dan memasuki tahap akhir," katanya.

"Hari ini di runway JF3 2022 akan segera ditampilkan brand-brand fesyen baru yang telah mendapatkan berbagai bekal wawasan bisnis dan professional untuk mengembangkan usahanya. Kami berharap pada akhirnya program ini dapat memberikan kontribusi terhadap industri fesyen tanah air,” jelas Soegianto Nagaria.

Perjalanan panjang para partisipan dalam program ini telah dimulai sejak dibukanya pendaftaran PINTU Incubator 1.0 pada bulan April 2022, yang disambut antusias oleh ratusan kreatif muda.

Dari proses kurasi tahap pertama, kemudian terpilih peserta yang diikutsertakan dalam berbagai sesi pembelajaran, bimbingan, sharing insight dan berbagi pengalaman dalam menjalankan bisnis oleh mentor yang terdiri dari pengajar serta praktisi dari brand lokal dan internasional terkemuka.

Para menteror berasal dari H&M Indonesia, Uniqlo Indonesia, LakonIndonesia, konsultan marketing LeBoYe & Dia.Lo.Gue, pakar HAKI Phoa Bing Hauw Center Patent, Lembaga Pendidikan dan Pengajaran Tata Busana (LPTB) Susan Budihardjo. Pengajaran finansial dari BTPN, Pradita University hingga desainer Perancis Louise Lyngh Bjerregaard.

Setelah memperoleh kesempatan yang sangat berharga ini, seluruh partisipan mengikuti kurasi kedua yang memilih tujuh brand untuk memasuki tahapan berikutnya.

Tujuh brand ini adalah Maria Adiputri, Nona Rona, Oemah Etnik, Rizkya Batik, Tailor Moon, Tepa Selira, dan WGB.

Mereka masing-masing akan mempresentasikan 12 koleksi di runway JF3. Acara ini juga sekaligus merupakan tahapan kurasi akhir untuk memilih brand yang akan mendapatkan berbagai peluang pengembangan usaha.

Kurasi akan dilakukan lima kurator berkompeten, dari latar belakang profesi yang berbeda namun sangat relevan dalam industri fesyen, seperti Thresia Mareta – Founder of Lakon Indonesia, Soegianto Nagaria- Chairman of JF3, Alexandra Pisco - Founder of Pisco & co, Meniek Andini - Chief Marketing Officer Media Group Network, dan Susan Budihardjo - Senior Fashion Designer.

Thresia Mareta, Founder Lakon Indonesia sekaligus inisiator PINTU Incubator mengungkapkan, “Kami sangat gembira, dan bersemangat dengan program ini. Terlebih kami melihat begitu banyak kreatif muda yang sangat potensial untuk mengembangkan brand fesyen secara professional."

"Berbagai tahapan dalam program inkubasi ini telah dilakukan sejak bulan April 2022, kami telah mengadakan sebanyak 24 kelas bimbingan, dengan durasi total sebanyak 70 jam, oleh 26 pengajar/mentor yang terdiri dari pakar, dan praktisi yang sangat berkompeten," jelasnya.

"Seluruh tahapan ini telah memberikan wawasan, pengetahuan dan pandangan baru sebagai bekal dalam pengembangan usaha," ucap Thresia.

"Kami berharap melalui program PINTU Incubator, yang turut didukung oleh ekosistem Lakon Indonesia dan JF3 ini akan melahirkan brand-brand fesyen yang kuat, tidak hanya dalam kreativitas tapi juga secara bisnis. Karena sudah saatnya kita memiliki brand fesyen kebanggaan Indonesia, tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga mampu berbicara dalam skala global,” papar Thresia.

“Setelah penyelenggaraan yang pertama, kami juga membuka kesempatan bagi para kreatif muda untuk mengikuti PINTU Incubator 2.0. Pendaftaran dapat dilakukan sejak 22 Agustus 2022," tambahnya.

"PINTU Incubator merupakan program non profit, sehingga seluruh peserta tidak akan dikenakan biaya. Kegiatan ini sepenuhnya kami dedikasikan untuk mendukung industri fesyen tanah air. Informasi lengkap bisa didapatkan dengan mengakses akun media sosial PINTU Incubator, website JF3 dan juga Lakon Indonesia,” tutur Thresia. (RO/OL-09)