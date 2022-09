Brand Kecantikan Ini Pecahkan Rekor MURI Untuk Pembagian Produk Skincare Terbanyak di 1.000 Titik

JENAMA (brand) kecantikan lokal, OMG, menggelar kegiatan bertajuk Gebyar OMG yang serentak digelar di 1000 titik yang terdaftar seperti Rukun Tetangga (RW), Rukun Warga (RW), dan Kelurahan yang tersebar di kota-kota Indonesia seperti Semarang, Ciamis, dan Makassar.

Pada kegiatan yang masih dalam rangkaian memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 itu, OMG menghadirkan beberapa aktivitas seperti memasang sebanyak 490 spanduk, membuat 60 gapura atau mural, dan membagikan 77.777 produk gratis. Kegiatan Gebyar OMG semakin meriah dengan pemecahan Rekor MURI sebagai brand yang melakukan pembagian produk perawatan kulit (skincare) di lokasi terbanyak.

Head of Marketing OMG Dinisi Aruni mengatakan, Gebyar OMG adalah sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh OMG untuk mendukung beberapa wilayah di Indonesia yang mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan yang sempat tertunda karena situasi pandemi.

"Kegiatan ini menjadi salah satu perayaan kemerdekaan terbesar yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sejalan dengan tema HUT Indonesia ke-77, OMG ingin merangkul seluruh elemen masyarakat terutama para wanita untuk bersama-sama pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Kami percaya bahwa wanita Indonesia adalah wanita yang merdeka. OMG akan selalu mendukung mereka untuk terus berjuang dan berkreasi dengan caranya masing-masing," kata Dinisi.

Kemeriahan Gebyar OMG semakin terasa karena gelaran itu menjadi momen pemecahan Rekor MURI dengan membagikan produk skincare di titik terbanyak yaitu 1000 titik acara. Sebanyak ribuan masyarakat turut berpartisipasi pada kegiatan Gebyar OMG.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, OMG memberikan dukungan untuk kegiatan Hari Kemerdekaan di RT/RW/Kelurahan terpilih dalam bentuk branding mural atau gapura, branding tools lomba 17an, produk skincare gratis, dan lain sebagainya.

Adapun, untuk produk skincare yang dibagikan pada rangkaian kegiatan Gebyar OMG adalah sebuah produk OMG yang menjadi menjadi Produk Viral di TikTok yaitu OMG Oh My Glow Peach Glowing. OMG turut memeriahkan acara dengan kompetisi rias wajah menggunakan rangkaian produk dari OMG yaitu Lip Cream dan Foundation di beberapa titik acara.

Selain itu, hari ini OMG tengah trending di Twitter dengan hashtag #OMGMasukMURI yang semakin menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap momentum penyerahan Rekor MURI.

"Bertepatan dengan kembalinya perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-77, dengan bangga MURI memberikan penghargaan kepada OMG yang telah memecahkan Rekor MURI yaitu brand yang melakukan pembagian produk skincare di lokasi terbanyak. Gebyar OMG ini menjadi sebuah kegiatan berbagi kepada masyarakat sekaligus untuk mengingatkan kembali kebersamaan dan rasa gotong royong di momen kemerdekaan," kata Andre Purwandono, Customer Relation Manager Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI)

Selain itu, pada Gebyar OMG, masyarakat berkesempatan untuk mendapatkan rangkaian produk OMG Oh My Glow yang terdiri dari Face Wash, Toner, dan Cream dengan harga Rp40,000 per paket.

Rangkaian OMG Oh My Glow ini mengandung Triple Serum Vitamin yaitu Niacinamide, Serum Vitamin B3, C, & E yang dapat membuat kulit wajah menjadi 2.5x lebih cerah dan glowing. Kandungan ekstrak buah peach pada produk ini juga membuat wajah segar seharian dan terlindungi dari UVA/UVB.

OMG merupakan sebuah merek kecantikan yang memiliki misi untuk mendukung para wanita Indonesia yang menginginkan untuk memiliki riasan wajah terlihat flawless dan on point setiap saat.

OMG menghadirkan 2 (dua) kategori produk yaitu Oh My Glam untuk rangkaian produk makeup dan Oh My Glow untuk rangkaian produk skincare.

Dengan tagline #NeverFade, OMG hadir menemani seluruh wanita Indonesia untuk tampil percaya diri dalam mencapai mimpinya dengan riasan wajah yang selalu on melalui rangkaian produk kecantikan mulai dari produk makeup seperti Lip Cream dan produk skincare seperti Face Wash.

Sejalan dengan salah satu visi OMG yaitu value for money, seluruh rangkaian produk OMG hadir dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp4.500 hingga Rp25.000.

Dengan menghadirkan produk yang memiliki harga terjangkau untuk konsumen di seluruh Indonesia, OMG tetap memperhatikan kualitas dan keamanan produk-produknya. (RO/OL-7)