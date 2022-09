Lovepink Targetkan USG Payudara Gratis Capai 10.000 Pemeriksaan

SEBUAH organisasi nirlaba yang fokus kepada kegiatan sosialisasi deteksi dini dan pendampingan bagi perempuan dengan kanker payudara, Lovepink, kembali menyelenggarakan Indonesia Goes Pink (IGP) pada Oktober mendatang.

Ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan tahunan yang bertujuan mengajak masyarakat luas untuk lebih mawas diri terhadap kanker payudara.

Pada penyelenggaraan IGP 2022, Lovepink melanjutkan gerakan 1.000 USG Payudara Gratis yang telah dilaksanakan saat penyelenggaraan IGP 2021, Oktober tahun lalu. Kali ini, Lovepink meningkatkan target jumlah pemeriksaan hingga 10.000 untuk memperluas akses bagi perempuan dengan keterbatasan finansial di Indonesia agar berkesempatan melakukan deteksi klinis.

Gerakan USG Payudara Gratis bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini sehingga pada akhirnya dapat mengurangi potensi terpapar kanker payudara.

Untuk pelaksanaan Gerakan 10.000 USG Payudara Gratis ini, Lovepink menjalin kerja sama dengan beberapa rumah sakit di wilayah Padang, Banjarbaru, Jabodetabek, Yogyakarta, Jember, dan Bandung. Peserta dirujuk berdasarkan data lokasi masing-masing yang telah berlangsung sejak Agustus 2022.

"Sampai bulan ini dari 2021 kita sudah sekitar 3.000-an (pemeriksaan USG payudara gratis). Di awal kita sebut Gerakan 1.000 USG Payudara Gratis, eh, sampailah 2.500, 3.000. Jadi gaspol, tahun ini kita mau targetkan 10.000," ungkap Chairwoman Lovepink Samantha Barbara dalam acara bincang media di Ruang Konferensi Pers Stadion Utama GBK, Jakarta, Kamis (15/9).

Menurut Lovepink Vice Chairwoman Tri Oetami, latar belakang penyelenggaraan kegiatan USG Payudara Gratis ini adalah bahwa deteksi dini menjadi satu-satunya cara supaya terhindar dari kanker payudara stadium lanjut.

Dia menjelaskan, ada dua cara deteksi dini kanker payudara, yakni Sadari (pemeriksaan payudara sendiri) dan Sadanis (pemeriksaan Payudara Klinis).

"Kalau Sadari bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa harus mengeluarkan biaya. Namun untuk Sadanis, itu harus dilakukan di pusat layanan kesehatan, Puskesmas, rumah sakit, klinik. Dan itu memerlukan biaya. Sayangnya tidak semua orang mempunyai akses dan kemampuan melakukan Sadanis mengingat keterbatasan finansial mereka," papar Tri.



Baca juga: Infinity8 Bali Luncurkan Pilihan Menu Brunch



Mengenai mekanisme pemeriksaan USG payudara gratis ini, lanjut Tri, Lovepink bekerja sama dengan pihak rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan, lalu komunitas untuk membantu mencari pesertanya. "Peserta dengan target keterbatasan finansial kami minta untuk datang secara mandiri ke rumah sakit atau klinik yang kita rujuk sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Kita juga memberikan uang transport dan uang makan siang untuk mereka," jelasnya.

Indonesia Goes Pink 2022 sendiri mengangkat tema 'Rising Up Together'. Head of IGP 2022 Fertina Tarasari menjelaskan, tema ini selaras dengan perjalanan delapan tahun Lovepink menemani para survivors dan warriors dalam perjuangannya melawan kanker payudara.

"Rising Up Together ini mempunyai makna perayaan kehidupan sekaligus mengingatkan bahwa kami semua ada di sini untuk saling mendukung. Kami juga menciptakan komunitas yang welas asih dan memberdayakan," ujar Fertina.

Salah satu kegiatan utama di IGP 2022 adalah Pink Dance Competition, yaitu lomba menari (antargrup) dengan koreografi yang mengacu pada gerakan-gerakan dasar Sadari. Lima grup peserta terbaik akan tampil pada momen Pink Walk pada 9 Oktober 2022.

IGP 2022 juga akan memberikan banyak informasi dengan mengadakan PINK WEBINAR SERIES, yaitu rangkaian webinar yang terbuka untuk publik, berlangsung pada 7-8 Oktober. Topik yang akan dibawakan seputar kesehatan perempuan dan kanker payudara, juga topik-topik yang membangun rasa percaya diri dan memberdayakan penyintas kanker payudara.

Di samping itu, salah satu bagian dari rangkaian acara tetap Indonesia Goes Pink, Pink Walk, tahun ini kembali hadir. Ini merupakan ajang jalan santai dalam suasana gembira bersama warrior, survivor, teman, dan keluarga.

Program tersebut bertujuan untuk membangkitkan semangat para pejuang kanker payudara, sekaligus mengingatkan masyarakat umum akan pentingnya deteksi dini kanker payudara. PINK WALK akan berlangsung di VIP Barat Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu, 9 Oktober.

Selain rangkaian kegiatan edukasi dan hiburan, pelaksanaan IGP 2022 semakin meriah karena Dewa Budjana, musikus sekaligus gitaris band Gigi, akan melelang dua buah gitar yang saat ini dipamerkan di Distrik Seni, Sarinah.

Gitar-gitar tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dewa Budjana dengan pelukis Putu Sutawijaya dan Eko Nugroho. Satu gitar lain dilukis oleh Sekar Jatiningrum, seorang perupa yang juga merupakan penyintas kanker payudara.

Lelang dua buah gitar tersebut akan dilaksanakan pada minggu kedua Oktober 2022. Hasil dari pelelangan gitar-gitar tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk mendukung Gerakan 10.000 USG Payudara Gratis. (OL-16)