Kenali Jenis Kutipan Langsung dan tidak Langsung

DALAM suatu laporan, penggunaan kutipan diperlukan untuk menambah dan memperkuat kebenaran dari teori. Pada umumnya, penulis akan menggunakan kutipan untuk menjadi bukti tentang keakuratan pendapat yang ia sampaikan.

Jika akan menyertakan kutipan, Anda juga harus mencantumkan sumbernya. Jika terdapat kutipan tanpa sumber, tulisan Anda akan dinilai sebagai plagiarisme.

Pengertian kutipan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kutipan adalah pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Dalam tulisan, orisinalitas merupakan faktor yang sangat penting.

Keaslian suatu tulisan berarti ide-ide yang ada di dalamnya merupakan hasil pemikiran dari sang penulis. Jika didapati tulisan merupakan hasil penjiplakan atau plagiarisme, tulisan tersebut sudah tidak valid lagi.

Jenis-jenis kutipan

1. Kutipan langsung

Kutipan langsung adalah cara mengutip kalimat tanpa merubah bentuk kalimat atau ditulis sama persis dengan bentuk asli dari sumbernya.

Ciri-ciri kutipan langsung

a. Tidak mengalami suatu perubahan kalimat dari sumber asal.

b. Jika pada kalimat tersebut ada bagian yang dihilangkan, digunakan tanda titik tiga berspasi […].

c. Apabila terdapat kesalahan pada kalimat sumber, digunakan simbol [sic!]. Misalnya…. Hal itu mempunyai makna atau [sic!] yang tidak jelas.

d. Menggunakan syarat sistem APA, MLA, ataupun lainnya untuk menambahkan sumber kutipan.

Terdapat dua jenis kutipan langsung yang digunakan dalam tulisan.

* Kutipan Langsung Panjang

Biasa disebut dengan blockquote, kutipan langsung panjang merupakan kutipan yang paling sering dipakai dalam berbagai karya ilmiah.

Ciri-ciri kutipan langsung panjang

a. Teks memakai spasi atau jarak pada antar baris lebih dipisahkan dari teks.

b. Teks dapat diberikan jarak yang rapat antara baris pada kutipan.

c. Teks dapat diapit dengan menggunakan tanda kutip, tetapi boleh juga tidak diapit tanda kutip.

* Kutipan langsung pendek

Dalam penerapannya, kutipan langsung pendek merupakan kalimat yang dikutip dari sumber dengan jumlah tidak lebih dari empat baris.

Ciri-ciri kutipan langsung pendek

a. Terkendali langsung dengan teks.

b. Jarak antara baris sama dengan teks.

c. Diapit dengan tanda dua koma atau kutip.

d. Kutipan tidak melebihi empat baris.

2. Kutipan tidak langsung

Kutipan tidak langsung merupakan jenis kutipan yang menggunakan ringkasan dari kalimat tersebut, tanpa mengubah makna asli dari kutipan yang asli.

Ciri-ciri kutipan tidak langsung

a. Mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip.

b. Ide pikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan.

c. Dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip.

d. Tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik dua di akhir kalimat.

Contoh kutipan langsung

Dilansir dari gramedia.com, berikut beberapa contoh kutipan langsung.

a. Dalam artikel Stranger Next Door? Indonesian and Australia in the Asian Century, Lindsey mengatakan bahwa konflik yang terjadi antar Indonesia dan Australia juga ketidaktahuan masyarakat Indonesia dan Australia mengenai satu sama lain membuat hubungan antar kedua negara menjadi semakin buruk.

b. Diplomasi publik dilakukan oleh berbagai macam negara sebagai cara bagi negara untuk berhubungan dengan aktor

individu, sehingga terbuat komunikasi secara government to people (Snow, 2009:6).

c. Menurut Sukawarsini Djelantik, tujuan dari diplomasi adalah untuk mencapai kepentingan nasional negara, sehingga diplomat akan saling tukar menukar informasi secara terus menerus dengan negara lain atau rakyat di negara lain (Djelantik, 2012: 14).

d. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara (Keraf, 1983: 3).

e. Menurut Gorys Keraf dalam bukunya Argumentasi dan Narasi (1983:3), argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara.

Contoh kutipan tidak langsung

Berikut beberapa contoh kutipan tidak langsung.

a. Diplomasi publik dapat memperbaiki hubungan antarnegara dalam situasi konflik apabila dilakukan dengan jangka waktu yang panjang dan berfokus kepada individu di negara asing.

b. John H. Brown “American Public Diplomacy in the Cold War”. Georgetown Journal of International Affairs. Vol,6 No, 1. (Winter 2005). 129.

c. Menurut Nicholas J. Cull, ada lima komponen penting untuk pembuatan diplomasi publik, salah satunya adalah diplomasi budaya atau upaya untuk membuat sumber daya budaya dan prestasi negara semakin dikenal di luar negeri.

d. Nicholas J. Cull. Public Diplomacy: Lessons from the Past. (Los Angeles: Figueroa Press 2009).

e. Seperti yang dijabarkan oleh Gorys Keraf (1983:3) bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis.

f. Banyak definisi mengenai arti cinta menurut beberapa ahli. Menurut Subroto (2008:16) mendefinisikan cinta merupakan suatu kehidupan. Menurutnya kehidupan terbentuk dimulai dengan bercinta.