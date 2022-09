Asabri Beri Pelatihan Purna Bhakti Bagi Anggota Polri

SEBAGAI wujud komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan peserta sekaligus implementasi program TJSL, PT Asabri (Persero) memberikan pelatihan purna bhakti bagi anggota Polri di wilayah Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/9). Pelatihan dilaksanakan untuk membantu peserta Asabri dalam mempersiapkan pengetahuan, keterampilan, keuangan, hingga kesiapan secara mental dalam memasuki masa pensiun.

Direktur SDM dan Hukum PT Asabri (Persero) Sri Ainin Muktirizka yang diwakili Sekretaris Perusahaan Okki Jatnika menuturkan kegiatan pelatihan purna bhakti bagi anggota Polri khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya diharapkan dapat membuka wawasan untuk mengetahui keterampilan peserta sesuai dengan pribadi masing-masing serta memahami karakteristik yang dimiliki seorang pengusaha.

"Pelatihan yang berlangsung selama dua hari ini baru pertama kali dilaksanakan, dimana dalam rangkaian kegiatannya terdiri dari pembekalan umum mencakup materi mengenai entrepreneurship, kunjungan usaha, serta coaching dan mentoring," tuturnya dalam keterangan yang diterima.

Dikatakan, 2022 merupakan tahun layanan bagi PT Asabri dimana berfokus pada peningkatan kesejahteraan peserta. Salah satunya melalui program-program TJSL yang tahun ini diprioritaskan diberikan kepada peserta Asabri yang berfokus pada program di bidang pendidikan, lingkungan, pengembangan UMK, dan juga Program Creating Shared Value (CSV) yaitu program yang mendukung bisnis inti Perusahaan.

Sedangkan Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Langgeng Purnomo yang diwakili oleh Kabag Perawatan Personil Biro SDM Polda Metro Jaya AKBP Ganang Nugroho Widhi berharap pelatihan ini dapat menambah keterampilan anggota Polda Metro Jaya sebagai bekal kewirausahaan sehingga mampu berkiprah pada bidang yang baru dan bermanfaat saat memasuki pensiun nanti.

"Mudah-mudahan kerja sama PT Asabri dengan Polda Metro Jaya dapat terus berlanjut sehingga mampu memberikan yang terbaik bagi anggota Polri khususnya personel di jajaran Polda Metro Jaya," ujarnya.

Selain Program Pelatihan Purna Bhakti, beberapa program TJSL lain yang telah dilaksanakan diantaranya pembangunan Gedung Pelayanan Polsek Bantar Bolang di Jawa Tengah, pemberian sembako murah kepada Anggota TNI dan Polri di wilayah Kab. Kuningan, penanaman pohon di wilayah SPN Polda Riau, Polresta Serang, dan Polda Kepri, serta pembuatan gerbang Batalyon Arhanud 14/Pratiti Wira Yudha Cirebon.

Atas keberhasilan dari pelaksanaan program-program tersebut pada 2022, PT Asabri berhasil meraih Indonesia CSR Award The Best SDG’s Program Implementation 2022 Kategori Good Health and Well Being. (RO/OL-15)