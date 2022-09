Swiss Belhotel, Airport, Jakarta, Rayakan HUT ke-7 dengan Mengulang Era 80-an

DALAM ulang tahun kali ini, Swiss-Belhotel Airport, Jakarta memilih Style 80-an sebagai konsep utama acara perayaannya.

Mengundang beberapa klien dan juga tamu-tamu setianya, Swiss-Belhotel Airport Jakarta menyulap suasana di Swiss-Café Restaurant menjadi ala 80-an, baik dari dekorasi, music yang diputar hingga kostum yang dikenakan oleh setiap karyawan.

Persiapan untuk acara ini pun dilakukan hampir selama sebulan untuk menampilkan rangkaian acara yang menarik dan membuat para tamu berkesan dengan acara perayaan tersebut. Swiss-Belhotel Airport, Jakarta sendiri berdiri tepatnya pada tanggal 9 September 2016.

Kemeriahan acara perayaan ulang tahun Swiss-Belhotel Aiport, Jakarta yang Ke-7 ini juga semakin bertambah dengan adanya penampilan Cabaret di awal acara.

Dilanjutkan dengan iringan music dari Disk Jockey (DJ) yang menambah keseruan acara dimana setiap tamu yang datang ikut berdansa di area yang telah disediakan.

Selain itu, Swiss-Belhotel Airport, Jakarta juga memberikan kejutan special kepada setiap tamu yang datang ke perayaan ulang tahunnya itu dengan suguhan permainan saxophone yang indah dari Nicky Manuputty, salah satu pemain saxophone terbaik Tanah Air.

Beberapa lagu 80-an yang hits pun dimainkan di malam itu untuk menghibur tamu seperti “I’ll be there, I will survive, September, dan juga Love never felt so good”

Acara perayaan ulang tahun ke-7 Swiss-Belhotel Airport, Jakarta ini diselenggarakan di Swiss-Café Restaurant, Lantai 1 Swiss-Belhotel Airport, Jakarta. Terdapat lebih dari 50 pilihan menu disiapkan oleh Executive Chef Swiss-Belhotel Airport, Jakarta.

Mulai dari hidangan nusantara hingga mancanegara. Terdapat juga beberapa stall seperti siomay, seafood, popcorn dan juga aneka hidangan penutup.

Irwin Akil selaku Marketing Communication Executive Swiss-Belhotel Airport, Jakarta dan Zest Airport, Jakarta menuturkan bahwa Memasukin era saat ini yakni di mana transisi pandemi covid-19 dan semakin tingginya tingkat persaingan pasar, Swiss-Belhotel Airport, Jakarta tetap hadir dengan kualitas pelayanannya.

“Setelah hampir 2 tahun kami berada dalam fase sulit melawan Covid 19 tanpa sosialisasi dan perayaan, maka di tahun inilah kami menghadirkan kejutan dan hadiah kepada para tamu, klien dan juga karyawan kami,” tutur Irwin.

Di usia yang baru ini, Swiss-Belhotel Airport, Jakarta menggelar beberapa kegiatan dalam anniversary ke-7. Dimulai dari kegiatan blood donation di mana para seluruh karyawan diajak untuk berdonasi dan beramal dengan menyumbangkan darah mereka untuk orang-orang yang membutuhkan.

Tak hanya itu, hotel juga mengadakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan membagikan makanan ke warga sekitar. Kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap bulannya ini mempunyai tujuan, selalu mengingatkan kita untuk dapat dan saling berbagi dengan sesama.

Selanjutnya ditutup dengan menggelar acara ucap syukur internal antar karyawan hotel dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk simbolis pergantian usia.

Rangkaian acara ditutup dengan perayaan di Swiss-Café restaurant dengan melibatkan para klien dan tamu serta para karyawan untuk bersuka cita Bersama dalam acara tersebut.

“Kami beharap di usia yang ke 7 tahun ini dapat membawa kesuksesan dan keberuntungan baru kami sesuai kepercayaan bahwa angka 7 adalah angka keberuntungan,” tutur Edward Tahalele, Cluster General Manager, Swiss-Belhotel Airport, Jakarta dalam wawancaranya di Swiss-Café Restaurant. (RO/OL-09)