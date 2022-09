Rektor UP Minta Para Mahasiswa Cepat Lulus dan IPK di Atas 3

UNIVERSITAS Pancasila (UP) melaksanakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) untuk tahun akademik 2022/2023 sebanyak 2.522 orang mahasiswa baru dengan berbagai jenjang dan program studi.

Kegiatan PKKMB ini dilaksanakan secara hybrid melalui daring dan juga luring dengan memperhatikan protokol Kesehatan yang berlaku, kegiatan ini akan dilangsungkan selama lima hari pada tanggal 12 sampai dengan 16 September 2022.

Hadir pada kegiatan ini, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina UP (YPP UP), Dr. (HC). Ir. Siswono Yudohusodo, para anggota YPPUP, dan Rektor UP Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si., FCBArb.

Selain itu, para Wakil Rektor, para Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana UP, serta 42 mahasiswa inbound dari 20 perguruan tinggi negeri dan swasta dari seluruh Indonesia untuk mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) angkatan 2 tahun 2022 di Universitas Pancasila.

Hari ini atau Senin (12/9) merupakan hari pertama bagi seluruh mahasiswa baru dalam mengikuti kegiatan PKKMB ini.

Pada kegiatan ini mereka akan dikenalkan dengan berbagai hal baru yang nantinya akan mereka temui di lingkungan kampus ketika mereka aktif menjadi mahasiswa di UP.

Kegiatan itu seperti pengenalan kampus, pengenalan anggota yayasan, pimpinan universitas, fakultas serta pimpinan program studi di masing-masing fakultas, pengenalan unit kegiatan mahasiswa (UKM).

Sementara itu, kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memberikan pemahaman awal bagi para mahasiswa agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kampus secara cepat dan benar.

Dalam sambutannya, Prof. Edie Toet menyampaikan berbagai kiat-kiat untuk bisa sukses dan lulus tepat waktu sebagai mahasiswa di UP.

"Jika ingin sukses dikemudian hari, salah satu kunci suksesnya adalah disiplin. Saya anjurkan, jadilah pribadi yang berdisiplin tinggi dalam berbagai hal, dalam bertingkah laku, serta dalam belajar," papar Prof. Edie Toet.

"Jadi usahakan agar dapat lulus lebih cepat, paling tidak 3,5 tahun dengan nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) di atas 3," katanya.

UP, menurut Prof.Edie, juga memiliki aturan-aturan yang harus ditaati seluruh Sivitas Akademika UP, melalui SK Rektor No. 1188/PER.R/UP/VI/2013 tentang upaya membangun kampus Universitas Pancasila yang bersih dari narkoba, miras, perjudian, kekerasan dan perkelahian di lingkungan kampus dan lain-lain.

"Seluruh elemen kampus harus mematuhi peraturan yang berlaku di UP, semua itu ada sanksinya baik secara akademik, mulai dari peringatan sampai dengan diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa, oleh sebab itu dengan kegiatan PKKMB ini kalian akan mendapatkan banyak pencerahan dan juga bekal yang baik untuk menjadi mahasiswa nantinya," ujar Prof. Edie Toet.

Prof. Edie Toet juga menyampaikan berbagai capaian dan update prestasi yang diraih oleh UP beberapa waktu terakhir ini, di antaranya adalah pencapaian Program Studi di UP yang telah 80% terakreditasi A dan menuju Akreditasi Unggul.

Sedangkan untuk D3 akan di-upgrade menjadi D4 atau terapan, prestasi mahasiswa, dan yang terabaru ini adalah terkait dengan PMM, UP tahun ini menerima sebanyak 42 orang mahasiswa dari 20 kampus di Indonesia.

Mereka akan berkuliah selama 1 semester di UP dengan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka ambil di PT mereka sebelumnya.

"Kami dengan bangga mengundang mereka hari ini dan menyambut mereka sebagai bagian dari keluarga besar UP," tutup Prof. Edie.

Sementara itu, Ketua Pembina YPP UP Ir. Siswono Yudohusodo menyampaikan ucapan selamat kepada selutuh mahasiswa baru yang hadir baik luring maupun daring pada hari ini.

"Selamat bergabung dengan UP, saya berharap seluruh mahasiswa baru dapat belajar dengan baik dan menyelesaikan studinya dengan cepat disini," kata Siswono.

"Belajar di Universitas adalah proses mempersiapkan bekal bagi anda sekalian untuk menjawab tantangan di masa depan, terlebih kita hidup di dunia yang semakin menyatu dengan interaksi antar negara dan antar bangsa yang semakin intens dan cepat," jelasnya.

Saat ini dunia kian berkembang tanpa batas, dengan arus manusia, arus barang, arus barang, arus uang, arus kebudayaan yang hampir-hampir tanpa kendala dimanapun dengan bantuan teknologi.

"Kita menyaksikan di Indonesia saat ini banyak sekali investor asing, pada tahun 2021 yang paling besar di indonesia adalah Singapura, Hongkong, China, Amerika Serikat, Jepang, Belanda dan Korea Selatan, ujar Siswono.

Pada kegiatan ini hadir pula, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P. menyampaikan selamat atas bergabungnya 2.522 mahasiswa baru.

"UP merupakan Universitas kebanggan dari LLDikti Wilayah III karena masuk kedala Top 10 Perguruan Tinggi terbaik yang berada di DKI Jakarta, saya sangat yakin UP sudah siap menjadi world class university," katanya.

Pada bulkan Oktober November dan Desember mendatang, menurut Paristiyani, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan tim dari UP terkait dengan akselerasi UP dan 15 PT Swasta lainnya pada tahun 2023 sebagai world class university. (RO./OL-09)