Penggunaan Make Up Semakin Meningkat, Absolute New York Luncurkan Produk Baru

BERDASARKAN survei, penggunaan kosmetik dekoratif atau make up menurun sepanjang pandemi dibandingkan produk perawatan kulit atau skin care yang menunjukkan grafik meningkat. Hal itu karena konsumen cenderung menggunakan produk yang menunjang kesehatan kulit wajah dan tubuh ketimbang produk riasan yang membuat penampilan menjadi lebih cantik atau lebih menarik.

Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas di luar rumah, meningkatnya frekuensi tatap muka dengan orang lain, make up kembali dilirik oleh para penggunanya.

Kebutuhan itu dijawab oleh jenama (brand make) up asal New York, Amerika Serikat yang sudah ada di Indonesia sejak 2017. Di tahun ini, Absolute New York secara resmi merilis beberapa produk baru sekaligus yaitu, Face Primer, Fiber Lash Mascara, Perfect Eyebrow Pencil, dan Dual Lash Glue Eyeliner.

"Produk-produk terbaru ini tentunya sangat dibutuhkan mengingat banyak pengguna kini lebih memerhatikan riasan pada bagian wajah yang tidak tertutup masker," tulis Absolute New York dalam keterangannya.

Face Primer keluaran terbaru dari Absolute New York memiliki tiga varian yakni Hydrate Me! yang berfungsi untuk melembabkan dan menyegarkan kulit wajah, Mattify Me! yang berfungsi untuk membuat tampilan kulit menjadi matte bebas kilap, dan Poreless Me! yang berfungsi menghaluskan dan memperbaiki tekstur kulit menjadi lebih halus.

"Sesuai dengan value yang diusung oleh Absolute New York, face primer ini tentunya cruelty free and vegan, free of parabens, sulfates, phthalates, gluten, and fragrance," imbuh Absolute New York.

Fiber Lash Mascara mengandung Fiber yang membuat hasil bulu mata lebih dramatis. Efek dramatis juga tergambar pada kemasan mascara yang lebih berwarna dibandingkan dengan kemasan mascara dari Absolute New York yang sudah ada sebelumnya.

"Untuk kalian yang menginginkan hasil super menebalkan, kalian bisa memilih varian Volume Booster. Untuk hasil super memanjangkan dan melentikkan, kalian bisa memilih varian Length and Curl High Impact. Sedangkan untuk hasil yang all in 1 berupa memanjangkan, menebalkan, dan melentikkan, varian All in One Total Solution merupakan jawabannya. Tersedia juga mascara untuk hasil natural sesuai untuk make up no make up yaitu Lash Freeze," jelas Absolute New York.

Perfect Eyebrow Pencil edisi kali ini diformulasikan khusus sehingga menghasilkan dua tampilan alis yaitu natural maupun dramatic. Selain itu, Perfecet Eyebrow Pencil-Dramatic Soft Formula juga mengandung dua jenis wax yang membuat formulanya lembut.

Dual Lash Glue Eyeliner melengkapi deretan produk eyeliner dari Absolute New York. Dual Lash Glue Eyeliner merupakan eyeliner cair berperekat, sehingga dapat digunakan sebegai eyeliner sekaligus lem bulu mata palsu.

"Meski mengandung perekat, eyeliner ini aman untuk mata, pengguna soft lense, dan mudah untuk dibersihkan," pungkas Absolute New York. (RO/OL-7)