Antusias Siswa SMP Labschool Kebayoran di Festival Seni Budaya Turki Ukir Prestasi

MEWAKILI Indonesia, Tim Misi Budaya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Labschool Kebayoran, Jakarta kembali mengukir prestasi di ajang festival dan kompetisi seni dan budaya internasional di Canakkale, Turki.

Festival yang berlangsung tanggal 27-31 Agustus 2022 ini diikuti 13 peserta dari berbagai negara. Indonesia membawa tari Gemohing dari Nusa Tenggara Timur ( NTT), tim misi budaya meraih Best Performance and Best Costume.

Kepala SMP Labschool Kebayoran Yati Suwartini mengutarakan panitia kompetisi di Turki mengundang SMP Labschool Kebayoran mengikuti ajang festival dan kompetisi seni dan budaya internasional di Canakkale, Turki.

Kemudian sekolah melakukan seleksi siswa yang akan mengikuti program misi budaya tersebut.

"Antusias siswa mengikuti kegiatan misi budaya sangat tinggi dan ini terbukti dengan banyak siswa yang berminat sehingga sekolah harus menyeleksi peserta misi budaya ini, " ungkap Yati melalui keterangannya, Sabtu (10/9)

Selama latihan, lanjut dia, sekolah mempersiapkan keberangkatan bersama-sama dengan Mother Team dan pelatih.

Sekolah juga memastikan anak anak peserta misi budaya dalam keadaan sehat, selamat, dan nyaman selama persiapan, keberangkatan, dan kepulangan.

" Sinergisitas antara orangtua dan sekolah menjadi hal yang mutlak diperlukan pada misi budaya yang alhamdulillah sukses mengukir prestasi terbaik di Turki ini, " kata Yati.

Sekolah berharap perjalanan misi budaya dapat menambah wawasan dan pengalaman serta menguatkan karakter para siswa untuk menjadi warga global yang tidak melupakan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

,"Kepercayaan diri anak-anak dapat meningkat dan dapat berkolaborasi serta membangun pertemanan dengan para peserta lain dari berbagai bangsa di tingkat internasional," ujar Yati seraya menambahkan SMP Labschool Kebayoran mengaku bangga dengan tim misi budaya para siswa yang mengharumkan nama Indonesia tersebut

"Kami membawa tarian Gemohing dari NTT dan alhamdulillah mendapatkan award best performance and best costume," tandasnya.

Siswa yang mengikuti misi budaya telah sukses mengibarkan bendera merah putih di tengah-tengah 13 peserta dari berbagai negara yang mengikuti kompetisi tersebut. Best performance and best costume merupakan salah satu award yang menjadi favorit karena merupakan inti dari even tersebut. Sebelum kepulangan ke tanah air, Tim Misi Budaya SMP Labschool Kebayoran mendapat apresiasi dan diterima Konjen RI di Istambul, Turki.

Saat keberangkatan, tim misi budaya dilepas langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri Teuku Faizasyah. Pelepasan ini memotivasi kepercayaan diri tim Indonesia.

Kepulangan tim misi budaya juga menjadi kebanggaan masyarakat khususnya orang tua. Keluarga dan kerabat menyambut antusias dan bangga para tim misi budaya yang pulang membawa kesuksesan

Misi budaya di Turki pada 2022 ini merupakan kali ke 11 SMP Labschool Kebyoran Jakarta mengikuti festival seni dan budaya internasional tersebut. (OL-8)