Arti Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, Fungsi dan Kegunaannya

ANDA pasti pernah membaca kalimat “Lorem Ipsum Dolor Sit Amet” di tempat cetak, maupun di beberapa aktivitas seperti menyunting sebuah karya ilmiah. Sebenarnya apa arti dari kalimat tersebut?

Dilansir dari www.lipsum.com, “Lorem Ipsum Dolor Sit Amet” merupakan teks dummy atau contoh teks dalam dunia percetakan. Kalimat tersebut mulai populer dan dipakai pada tahun 1960-an. Kalimat tersebut berasal dari literatur Latin klasik dari tahun 45 BC. Kalimat ini dicetuskan seorang filsuf dan sastrawan Romawi Bernama Marcus Tullius Cicero.

Arti Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Teks lengkap Lorem Ipsum Dolor Sit Amet adalah sebagai berikut.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Berikut artinya dalam Bahasa Indonesia.

"Demikian pula, tidak adakah orang yang mencintai atau mengejar atau ingin mengalami penderitaan, bukan semata-mata karena penderitaan itu sendiri, tetapi karena sesekali terjadi keadaan di mana susah-payah dan penderitaan dapat memberikan kepadanya kesenangan yang besar. Sebagai contoh sederhana, siapakah di antara kita yang pernah melakukan pekerjaan fisik yang berat, selain untuk memperoleh manfaat daripadanya? Tetapi siapakah yang berhak untuk mencari kesalahan pada diri orang yang memilih untuk menikmati kesenangan yang tidak menimbulkan akibat-akibat yang mengganggu, atau orang yang menghindari penderitaan yang tidak menghasilkan kesenangan?"

Baca juga: Jenis-Jenis Karya Tulis Ilmiah

Fungsi dan Kegunaan Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

“Lorem Ipsum Dolor Sit Amet” mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting dalam bidangnya. Salah satunya adalah untuk menghindari terganggunya fokus atau perhatian seseorang ketika sedang membuat layout desain.

Kalimat tersebut juga memiliki penyebaran huruf yang normal dan dinilai merata. Sehingga kalimat yang bisa dibilang aneh tersebut terus digunakan hingga 2000 tahun lamanya.(OL-5)