Avenzel Hotel and Convention Hadirkan Malaysian Cuisine Festival

AVENZEL Hotel and Convention menggelar kuliner masakan Malaysia dengan sentuhan modern, pada event “Malaysian Cuisine Festival” bersama Chef Mozart Muhamad (Group Executive Chef/Operation Manager) asal Malaysia dengan keahliannya yang tak perlu diragukan lagi.

Memiliki pengalaman yang spektakuler dengan perjalanan kariernya selama 26 tahun di bidang kuliner, chef Mozart hadir di Avenzel Hotel and Convention sebagai chef tamu dalam memperkenalkan makanan lokal Malaysia.

Malaysian Cuisine Festival hadir pada 5 - 10 September 2022 mulai pukul 19:00 - 22:00 WIB di The Zoetrope Sky Lounge Avenzel Hotel and Convention Cibubur.

”Ini merupakan inovasi baru bagi kami Avenzel Hotel and Convention Cibubur, dengan mengundang chef Mozart dari Malaysia, untuk menyajikan menu-menu Malaysia kepada masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Cibubur dan sekitarnya. Selain itu, agar bisa memberikan pengalaman kuliner yang baru bagi tamu-tamu yang hadir.”Ucap Handoko, General Manager Avenzel Hotel and Convention Cibubur.

Malaysian Cuisine Festival ini juga didukung penuh oleh Tourism Malaysia. Dalam sambutannya, Direktur Tourism Malaysia Jakarta, Junus Suhid mengucapkan selamat dan memberi setinggi-tingginya apresiasi kepada pihak Avenzel Hotel & Convention yang telah menjayakan program ‘Malaysian Cuisine Festival’.

Junus percaya, program seperti ini tidak hanya untuk mempromosikan Malaysia, namun secara tidak langsung juga akan menjadi platform pertukaran kepakaran dalam masakan dua negara.

“Malaysian Cuisine Festival merupakan salah satu platform promosi Malaysia di Indonesia yang memberi ruang bagi masyarakat Indonesia untuk merasai masakan khas Malaysia. Kami mengundang bapak-ibu semua untuk datang ke Avenzel Hotel & Convention dan merasakan sendiri hidangan istimewa yang disiapkan oleh Chef Mozart Muhammad pada 5-10 September 2022,” imbuh Junus.

Para tamu bisa menikmati hidangan menu yang disajikan langsung dari racikan tangan Chef Mozart, yaitu menu khas Malaysia, mulai dari makanan pembuka hingga makanan penutup.

Salah satu menu spesial yang akan dibuat oleh chef Mozart adalah Lamb Spare Ribs Kuzie. Hidangan ini merupakan menu tradisional dari Malaysia dan menjadi makanan favorit bagi warga Malaysia Utara.

Lamb Spare Ribs Kuzie adalah iga domba yang sudah direbus dan dibumbui dengan tambahan kaca mete dan kismis hitam. Disajikan dengan nasi Basmathi Moghul, yoghurt raita, tomat, dan acar.

Bagi tamu yang ingin menikmati santap malam ini, hanya cukup mengeluarkan Rp600.000/orang sudah bisa merasakan hidangan khas Malaysia dengan buatan tangan Chef Mozart.

Tak hanya menikmati santap makan malam di The Zoetrope Sky Lounge Avenzel Hotel and Convention Cibubur, para tamu juga berkesempatan mendapatkan giveaway voucher menginap satu malam di Aruna Senggigi Lombok atau Avenzel Hotel and Convention Cibubur.

Segera reservasi di 0811 8882 044 untuk Malaysian Cuisine Festival dan nikmati kelezatan kreasi masakan Malaysia yang menakjubkan di The Zoetrope Sky Lounge Avenzel Hotel and Convention yang berlokasi di Cibubur.

The Zoetrope Sky Lounge adalah lounge tertinggi di Cibubur dengan memiliki konsep indoor dan outdoor, yang bisa membawa Anda menikmati pemandangan yang indah. (RO/OL-09)