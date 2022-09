Pesan Kamar Lebih Mudah Plus Tambahan Diskon di Hotel Salak The Heritage

KOTA Bogor masih menjadi destinasi pilihan wisatawan untuk berlibur dengan menginap di hotel alias staycation atau sekedar berjalan-berjalan untuk mengisi waktu luang, maka tidak heran apabila jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bogor semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Banyak destinasi yang dapat dipilih, mulai dari destinasi sejarah, pusat perbelanjaan, sampai hotel berbintang.

Hotel Salak The Heritage masuk menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan, hotel berbintang 4 yang berada di pusat Kota Bogor ini memiliki 8 tipe kamar tidur, restaurant, louge, meeting room hingga ballroom.

Tidak hanya itu, masih banyak fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung tanpa harus keluar hotel seperti fitness center, swimming pool, spa dan kids club.

Di zaman serba digital ini, Hotel Salak The Heritage juga memberikan kemudahan untuk para wisatawan dalam melakukan pemesanan kamar secara online atau melalui website.

“Saat ini Hotel Salak The Heritage menyajikan pemesanan hotel melalui website di www.hotelsalak.co.id dan khusus pemesanan di bulan September para tamu bisa mendapatkan tambahan diskon 11% yang dapat diklaim dengan kode promo BD1 di kolom promotional code yang tertera pada laman website hotel,” ujar Ryan, e-commerce Hotel Salak The Heritage.

Kemudahan pemesanan dengan harga yang diklaim paling murah diantara platform online lainnya ini di siapkan Hotel Salak The Heritage untuk dapat mempermudah tamu mengakses ketersediaan kamar serta best rate yang bisa didapatkan.

”Dalam rangka ulang tahun Hotel Salak The Heritage ke-24 pada tanggal 11 September yang diberi tajuk 24th Shining Anniversary, manajemen memberikan promo diskon tambahan tersebut selama periode 1 – 30 September 2022 dan tidak hanya itu saja kami juga menyediakan paket kamar mulai dari IDR 779.000/nett sudah termasuk sarapan pagi, Mocktail of The Month dan diskon 30% untuk pemesanan room service”, tambah Rian.

Informasi lebih lanjut silakan kunjungi www.hotelsalak.co.id, Instagram @hotelsalak. Hotel Salak The Heritage Jalan Ir.H.Juanda Nomor 8 Kota Bogor, telp (0251) 8373111.(RO/OL-09)