Dukung Masyarakat Aktif dan Gemar Berolahraga agar Tetap Sehat

PANDEMI covid-19 yang melanda dunia selama lebih dari dua tahun terakhir ternyata memunculkan kabiasaan positif. Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya gaya hidup sehat dan aktif.

Olahraga secara rutin pun mulai menjadi kebiasaan baru bagi banyak orang dengan motivasi yang beragam. Berangkat dari situ Wings Care, sebagai produsen FMCG di Indonesia, meluncurkan solusi bagi mereka yang aktif dan gemar berolahraga melalui SoKlin Pewangi Active Sport sehingga masyarakat dapat menjalani segala aktivitasnya dengan nyaman, didukung oleh pakaian yang bebas bau dan keringat.

Hal itu turut digaungkan melalui gelaran SoKlin Pewangi Active Sport Actifest yang diisi dengan beragam kegiatan menarik dan mengajak masyarakat untuk merasakan pengalaman berolahraga yang lebih menyenangkan.

“Sesuai dengan filosofi perusahaan kami 'the good things in life should be accessible for all', sudah merupakan komitmen kami untuk menghadirkan produk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, kami berinovasi untuk mendukung gaya hidup masyarakat Indonesia yang aktif, termasuk untuk mereka yang gemar berolahraga, melalui SoKlin Pewangi Active Sport,” ucap Senior Product Manager SoKlin Pewangi, Andrico Immanuel.

“Produk yang ditargetkan untuk kelompok masyarakat aktif ini dilengkapi dengan Teknologi Anti Gerah yang mampu memperlancar sirkulasi udara sampai serat pakaian, sehingga aktivitas apapun, pakaian tetap sejuk, nyaman dan segar. Semua keunggulan ini pastinya membuat kita bebas keringat, serta didukung dengan Anti-Odor Protection 48 jam dengan antibacterial beads yang melindungi pakaian dari bau tidak sedap selama 48 jam, lawan 99.99% kuman dan bakteri. Tak hanya itu, Double Perfumenya membuat pakaian 2x lebih wangi dan segar di dalam dan luar ruangan,” tambahnya.

Hal tersebut pun diamini oleh pasangan sport enthusiast, Harly Valen dan Fabian Rompies. “Kita biasanya suka sepedaan pagi, jadi barengan dengan orang yang mulai beraktivitas menggunakan kendaraan, jadi udahlah keringetan, ditambah kena asap lagi. Terus yang namanya cewek ya dikit-dikit foto, selfie bareng atau apa, suka bete sendiri kalau habis riding gitu baju kita bau,” terang Harly.

“Nah, sejak pakai SoKlin Pewangi Active Sport, jadi terbantu banget. Baju tetap wangi, bebas keringat, dan yang paling penting nyaman dipakainya. Jadi tetap pede walaupun habis olahraga. Mau ngopi dulu, nongkrong, santai aja, mau sampai siang juga ayo. Mood juga jadinya lebih baik seharian,” tambah Fabian.

Pasangan aktif yang gemar bersepeda, lari dan cardio and strength training itu juga mengatakan bahwa tujuan mereka berolahraga adalah untuk kesehatan. “Kita rajin olahraga ya biar sehat. Terus dengan olahraga, kita jadi lebih happy juga, kegiatan seharian pun jadi lebih semangat,” pungkas Harly.

“Olahraga bareng pasangan ini tentunya ada alasan lain juga, punya goals bareng di masa tua, pengennya tetap kayak sekarang, sehat, kompak, imun terjaga, jadi bisa seru-seruan bareng terus,” ucap Fabian.

Guna mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup lebih sehat dan aktif, serta merasakan langsung keunggulan dari produk inovatif tersebut, Wings Care turut menggelar festival SoKlin Pewangi Active Sport Actifest di area Senayan, Jakarta. Festival tersebut diisi dengan kegiatan olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat, seperti Fun Bike yang diikuti oleh Ronal Surapradja dan Diaz Danar, serta Zumba bersama Annisa Munaf. Tak hanya itu, festival tersebut juga diisi dengan berbagai kegiatan berhadiah menarik yang tentunya mengajak masyarakat untuk bergerak lebih aktif guna hidup yang lebih sehat. Para peserta yang hadir pun dihibur dengan penampilan dari Diskopantera yang ditemani oleh para anggota podcast Rapot.

“Melalui SoKlin Pewangi Active Sport dan festival Actifest ini, kami berharap dapat menginspirasi masyarakat luas untuk menerapkan gaya hidup yang lebih aktif dan lebih sehat, tanpa perlu khawatir soal pakaian yang bau dan berkeringat, sehingga dapat menjalani kesehariannya yang padat dengan lebih nyaman dan lebih seru,” ujar Andrico. (RO/A-1)