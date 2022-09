Ulang Tahun Ke-6, Luminor Hotel Pecenongan Gelar Hajatan

MEMASUKI tahun ke-6, Luminor Hotel Pecenongan menggelar acara makan malam untuk memperingati hari jadi yang jatuh pada tanggal 3 September 2022.

Acara tersebut diisi dengan penampilan unjuk bakat dari para staf, games dan doorprize, juga prosesi pemotongan Cake oleh General Manager Luminor Hotel Pecenongan, Abdun Natsir.

Tak hanya di hadiri oleh para staff, namun pada kesempatan bahagia ini Luminor Hotel Pecenongan juga para pejabat Waringin Hospitality Grup, Hotel Sister Company, dan rekanan media untuk dapat hadir dan berbagi keceriaan bersama.

Acara ini mengusung tema; “Even Bri6ther, Even 6reater”, dengan harapan agar Luminor Hotel Pecenongan bisa menjadi semakin bersinar dan semakin besar.

“Jika di ingat kembali, tahun lalu adalah tahun yang cukup berat bagi kami semua. Namun semua itu dapat terlewati dengan baik, maka di tahun ke - 6 ini kami ingin memberi lebih banyak apresiasi bagi tamu dan juga staf yang telah bertahan bersama Luminor Hotel Pecenongan sampai detik ini,” ucap General Manager, Abdun Natsir.

Selain itu, banyak promo menarik yang diberikan di bulan September, yang pertama yaitu; promo 6th Anniversary Staycation Package hanya IDR 666.666 Nett/kamar/malam sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dan welcome slice cake.

Promo lainnya bisa ditemukan di Rock ‘n Sugar Coffee & Bistro, dengan promo bulanan food and beverage. Di antaranya Celimpungan Sumatera Selatan dan Pindang Tenggiri, masing-masing dengan harga IDR 55.000 nett sudah termasuk ice tea.

Sementara untuk minumannya, Luminor Hotel Pecenongan memadukan kesegaran buah leci, susu, dan Yakult ke dalam satu sajian yang diberi nama Lychee Cool dan dibandrol seharga IDR 33.000 Nett.

Nah, untuk anda yang ingin makan sepuasnya, Anda bisa menikmati promo Quick Lunch Buffet seharga IDR 111.000,- net/pax yang berlaku setiap Senin hingga Jumat.

Bukan hanya itu, selama Bulan September juga ada promo All You Can Eat – Afternoon Tea. Hanya dengan IDR 66.000 Nett anda bisa menikmati kopi, teh, beragam cake dan juga pastry sepuasnya, setiap hari dari pukul 15.00 hingga 18.00 waktu setempat.

Tak tanggung – tanggung, Luminor Hotel juga memberikan hadiah Menginap Gratis dan Birthday Dinner gratis untuk 2 orang pemenang yang berulangtahun juga di BUlan September. Syarat dan ketentuannya pun sangat mudah, langsung saja cek dan ikuti regulasinya di Instagram @luminorhotelpecenongan.

Luminor Hotel Pecenongan merupakan hotel bintang 3 yang berada di Jantung Ibu kota. Beralamat di jalan Pecenongan No. 35, Jakarta Pusat. Hotel ini berdekatan dengan tempat-tempat wisata, dan perbelanjaan. Akses transportasi umum pun dekat dan mudah ditemui.

Selain menginap, dan menikmati menu makanan dan minuman di Rock n’Sugar Restaurant, Luminor Hotel Pecenongan juga bisa mengadakan acara-acara spesial seperti pernikahan, lamaran, ulang tahun, arisan, dan rapat.

Untuk informasi dan reservasi dapat langsung menghubungi Luminor Hotel Pecenongan Jakarta di (021) 3447777 / Whatsapp 08111355578. Atau melalui website www.luminorhotel untuk mengetahui promo-promo menarik lainnya. (RO/OL-09).