Ma Anand Sheela Jadi Pembicara di Program Enterpreneur’s Organization

ENTREPRENEURS' Organization Indonesia adalah satu-satunya jaringan peer-to-peer learning di dunia khusus untuk pengusaha dari berbagai sektor industri yang sangat aktif melakukan pertemuan.

Entrepeneurs’ Organization Indonesia mempunyai program ‘learning’ yang sebagai media untuk belajar dan meningkatan kapasitas dan kapabilitas para pengusaha agar menjadi pengusaha yang unggul dan berpengaruh di level nasional maupun internasional.

Setiap bulannya Entrepeneurs’ Organization Indonesia mengundang para pembicara-pembicara inspiratif dari berbagai bidang lokal maupun global untuk memberikan pembelajaran baru bagi para membernya dan membantu para member mencapai potensi maksimal dari ilmu-ilmu baru yang didapat dari setiap pembicara yang diundang.

“Sudah banyak tokoh terkenal yang menjadi narasumber program learning dari Entrepreneurs' Organization Indonesia. Tentu saja mereka bukan hanya dari kalangan ekonomi bisnis saja, tetapi dari berbagai bidang," Carestha Widjaja selaku Presiden Entrepreneurs Organization Indonesia,di Jakarta, baru-baru ini.

"Salah satunya adalah tokoh perempuan yang cukup kontroversial di tahun 1980-an. Saking kotroversialnya, dia bersama pemimpin komunitasnya dijadikan film dokumenter yang tayang di Netflix dengan judul Wild Wild Country dan Searching for Sheela," jelas Carestha.

Carestha menambahkan bahwa Ma Anand Sheela adalah juru bicara dan seorang yang paling berpengaruh dalam membesarkan gerakan Rajneesh atau dikenal sebagai ‘Osho Movement.'

Ma Anand juga mendirikan Rajneeshpuram bagi para pengikutan di Oregon, Amerika Serikat. Dia memang kontroversial di tahun 80-an, tetapi sangat menginspirasi. "Dan kami ingin sekali memetik ilmu dari dia," terang Carestha.

“Tujuan kami menjadikan Ma Anand Sheela jadi pembicara di Program Learning Entrepreneur’s Organization Indonesia adalah untuk membagikan pengalaman dan kisah hidup yang begitu berharga dari seorang Ma Anand Sheela dapat menjadi pembelajaran baru bagi pengusaha yang tergabung dalam Entrepreneurs Organization sebagaimana salah satu pilar dari EO adalah Thirst of Learning," tutur Carestha.

Sementara itu Ma Anand Sheela mengatakan “Ini adalah pertama kalinya saya datang ke Indonesia. Dan sangat luar biasa. Indonesia adalah negara yang besar dan heterogen.Tidak beda jauh dengan negara asal saya, India."

Dalam sesinya, Ma mengigatkan bahwa kepercayaan dari seseorang merupakan hal yang sangat berharga, bahwasanya ada banyak hal yang dapat dipelajari dari kasih dan kepercayaan.

Ma Anand Sheela juga menegaskan bahwa setiap orang dapat membuat cerita dalam hidup masing-masing manusia, dan manusia juga memiliki banyak cara untuk membuat dan mewujudkannya, percaya kepada proses yang dijalankan adalah hal mendasar juga penting yang dimiliki seseorang.

"Dan jadilah diri sendiri salah satu wejangan yang terus diingatkan boleh beliau sepanjang sesi ‘learning event’," kata Ma Anand Sheela.

Tentang Entrepreneur’s Organization Indonesia.

Satu-satunya jaringan peer-to-peer di dunia khusus untuk pengusaha, oleh pengusaha, Organisasi Pengusaha membantu mengubah kehidupan mereka yang mengubah dunia.

Dengan lebih dari 16.500 pemimpin yang beragam di lebih dari 60 negara dan terus berkembang, komunitas pemimpin bisnis Entrepreneurs' Organization telah berkomitmen untuk saling membantu kesuksesan satu sama lain sejak 1987.

Anggota mendapatkan akses ke pakar top dunia, tumbuh melampaui batas yang mereka rasakan dan menyempurnakan serta mewujudkan tujuan mereka dalam kehidupan dan dalam bisnis.

Dengan 211 anggota aktif dan berkembang dari berbagai industri dan perusahaan mapan dengan pendapatan kolektif sebesar US$ 25 miliar, rata-rata US$ 250,32 juta per tahun, dan 195 ribu lapangan kerja yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional. (RO/OL-09)