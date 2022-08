Akhir Agustus, 4.563 Kasus Baru Covid-19 Terdeteksi

PER 31 Agustus 2022 kasus harian covid-19 meningkat 4.563 sementara angka sembuh bertambah 4.384 orang dan angka kematian mencapai 25 kasus.

Dengan data tersebut diharapkan kesadaran masyarakat melakukan vaksinasi reguler dan vaksinasi booster pertama. Karena dengan vaksin akan menurunkan tingkat keparahan apabila tertular virus tersebut.

"Vaksin pertama bertambah 17.017 dosis, vaksin kedua 38.841 dosis, vaksin ketiga 134.999 dosis, dan vaksin keempat 29.720 dosis," tulis keterangan dari Satgas Covid-19, Rabu (31/8).

Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah pemerintah telah menyuntikkan 434 juta dosis ke 203 juta orang dengan 60 juta orang sudah disuntik booster atau dosis ketiga. Total untuk vaksin ketiga saat ini sudah mencapai 60,6 juta orang dan dosis keempat baru 325 ribu orang.

"Laju vaksin covid-19 sempat menyentuh angka 2 juta per hari namun karena sudah banyak yang disuntikkan maka per harinya menjadi beberapa ribu per harinya," ujarnya.

Dirinya menjelaskan daerah dengan populasi booster tinggi maka kadar antibodinya juga meningkat 4-6 kali lipat.

"Sementara untuk vaksinasi booster DKI Jakarta dan Bali menjadi 2 provinsi dengan angka booster tertinggi yakni 69-66 persen. Sementara booster kedua Bali dan Yogyakarta dengan data tertinggi," pungkasnya. (H-2)