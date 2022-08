Di Hadapan Presiden Republik Tatarstan, Asrorun Niam Usulkan 3 Resolusi

PADA sesi pertemuan tingkat tinggi (high level meeting) 1st Kazan Global Youth Summit 2022 bersama Presiden Republik Tatarstan Rustam Minnikhanov, mengemuka sejumlah pembahasan terkait kerja sama antarnegara Organization of Islamic Cooperation (OIC), Senin (29/8).

Pertemuan itu mengeksplor tindak lanjut pascapertemuan yang diselenggarakan pada 27-30 Agustus 2022 di Kota Kazan, Republik Tatarstan, Rusia, yang terpilih sebagai OIC Youth Capital 2022.

Mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga RI dalam forum bersama Presiden Tarstastan, Asrorun Niam Sholeh mengusulkan tiga resolusi untuk negara-negara Islam yang hadir.



"Pertama, meningkatkan komitmen kepedulian dan solidaritas antarkomunitas pemuda Islam. Kedua, meningkatkan semangat respek dan toleransi di tengah perbedaan, serta meningkatkan kerja sama atas dasar mutual understanding," papar Niam, yang juga merupakan Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dalam keterangannya, Rabu (30/8).

Adapun resolusi yang ketiga, lanjut Niam, ialah meningkatkan kerja sama dalam pengembangan kepemimpinan kewirausahaan dan kepeloporan di tengah era digital yang semakin disruptif.

Deputi bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora itu juga mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan dari awal hingga akhir.

Hadir dalam pertemuan tingkat tinggi itu Timur Suleimanov (Menteri Urusan Pemuda Republik Tatarstan), Hazimeh Mohammad (Vice President of the Organization of Islamic Cooperation Youth Forum representing the Arab Group), Faiza Fahmida (ICESCO Youth Peace Ambassador), Bilal Erdogan (putra Presiden Turki Erdogan dan Presiden World Ethnosport Confederation), Taha Ayhan (Presiden ICYF), dan beberapa menteri pemuda yang mewakili negara masing-masing. (RO/OL-16)