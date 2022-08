Ini Bentuk dan Tujuan dari Latihan Kebugaran Jasmani

UNTUK membantu tubuh tetap fit di tengah aktivitas yang padat, ada berbagai olahraga yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah latihan kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani dapat dilakukan secara rutin agar kondisi tubuh tetap sehat dan bugar.

Tidak hanya itu, latihan kebugaran jasmani juga dapat meningkatkan kekuatan otot, melatih kelenturan dan keseimbangan dan juga efektif dalam membakar kalori dan menurunkan risiko terjadinya beberapa penyakit.

Bentuk-bentuk Latihan Kebugaran Jasmani, yakni;

1. Push Up

Push up berfungsi menguatkan otot dada, bahu, maupun trisep. Selain itu, gerakan ini juga berperan penting untuk membentuk otot punggung bawah dan juga otot perut. Push up juga efektif untuk memperkuat otot-otot di sekitar bahu, meningkatkan kekuatan massa otot, dan meningkatkan kesehatan jantung. Saat melakukan push up, posisi tangan harus selalu diperhatikan agar selalu menghadap ke depan dan gerakan naik turun tetap.

2. Back Lift

Bentuk latihan kebugaran jasmani ini berfungsi untuk membentuk otot bagian punggung agar menjadi lebih kekar dan simetris. Juga untuk meningkatkan kekuatan tubuh, menurunkan berat badan dan mencegah cedera. Selain itu, back lift juga berfungsi untuk membentuk atau memperbaiki postur tubuh. Back lift biasanya dilakukan dengan skema badan menghadap ke lantai secara lurus, lalu perlahan menggerakkan bagian kepala ke atas sampai maksimal.

3. Sit Up

Sit up dapat melatih berbagai macam otot seperti otot perut, dada, panggul, pinggang bagian bawah, dan leher. Sit up juga efektif dalam membuat otot-otot di tubuh menjadi lebih kencang.

4. Dumbbell dan Gerakan Bertumpu pada Kursi

Dengan menggunakan dumbbell yang diangkat dan diturunkan secara berulang, maka kekuatan otot lengan dapat terlatih. Gerakan bertumpu pada kursi akan meningkatkan pertumbuhan otot lengan.

Tujuan Latihan Kebugaran Jasmani

1. Meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh

2. Memperbaiki sistem kerja jantung dan paru-paru yang menyebabkan peningkatan energi

3. Memberikan efek positif bagi aktivitas seksual

4. Meningkatkan kualitas tidur

5. Membangkitkan suasana hati

6. Berat Badan Terkontrol

7. Melenturkan Sendi dan Menguatkan Tulang

8. Melancarkan Peredaran Darah

(OL-5)