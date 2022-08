Harper MT Haryono Gelar Wedding Open House Bersama Azzahra Wedding Organizer dan Paula Meliana Wedding

MEWUJUDKAN impian setiap pasamgan untuk menuju jenjang pernikahan, Harper MT Haryono berkolaborasi dengan Azzahra Wedding Organizer dan Paula Meliana Wedding dalam Wedding Open House 2022. Acara yang berlangsung pada 27-28 Agustus 2022 ini menyuguhkan dekorasi cantik yang dapat menjadi pilihan para calon pengantin untuk mengadakn pernikahan impian berssama Harper MT Haryono.

Adapun dekorasi yang ditampilkan selama acara dihias oleh vendor dekorasi ternama yaitu Melia Decorations dan Mitra Wedding.

Selain itu, hotel berbintang empat ini juga didukung oleh Ini Kreasiku, LastVows, Gloryon Photography, Kegiatan yang dipandu oleh Danu MC, Dewi Nur, dan Oktavya ini menampilkan demo wedding make up dan fashion show Adat oleh Vivi Angraeni, Nasional oleh Rika Wedding Gallery dan Internasional oleh Paula Meliana dengan menggunakan sentuhan make up dari produk Wardah dan Make Over.

“Acara ini diadakan untuk memperkenalkan Harper MT Haryono dan Haka Resto sebagai pilihan lokasi untuk mengadakan pernikahan dan kegiatan lainnya. Kami juga menyajikan hidangan rekomendasi yang bisa menjadi pilihan catering pernikahan. Tentunya kami memberikan diskon hingga 35% dari paket pernikahan dengan melakukan booking hingga akhir September 2022,” ujar Silvi Septhania, Sales Manager Wedding & Social Event.

Para calon pengantin juga diiringi dengan alunan musik dari Solitone Entertainment yang dapat menjadi pilihan diberbagai acara.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi dapat menghubungi 021 3972 1007 atau email ke cawanginfo@harperhotels.com.

"Para pelanggan kini juga dapat melakukan reservasi melalui WhatsApp di 08 118 627 888 . Informasi terbaru dapat mengikuti sosial media Instagram di @HarperMTHaryono dan facebook fanpage Harper MT Haryono," pungkas Silvi. (RO/OL-7)