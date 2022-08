Hadirkan Keseruan Saat Weekend, Bigland Hotel Gelar Sunday Promo 

BIGLAND Hotel Bogor yang berlokasi di pusat Kota Bogor berkomitmen memberikan jamuan terbaik untuk para tamu dengan berbagai promo menarik, salah satunya membuat hari Minggu lebih seru dan menyenangkan dengan Sunday Promo.

Sunday Promo menawarkan menginap di tipe deluxe room dan sudah termasuk sarapan pagi serta makan malam BBQ all you can eat untuk 2 orang. Buffet yang tersedia memiliki banyak pilihan, mulai dari makanan pembuka hingga penutup.

Selain itu, BBQ All you can eat dapat di nikmati dengan city view Kota Bogor dari ketinggian 375 mdpl di Koersi Sky Café yang merupakan kafe tertinggi di Kota tersebut hanya dengan harga Rp499.000.

“Sunday Promo ini merupakan paket terbaik untuk menikmati hari Minggu agar lebih berkesan dan seru, karena sudah termasuk dengan breakfast bahkan dinner BBQ All You Can Eat untuk 2 orang hanya dengan harga di bawah Rp.500.000. Tentunya promo ini merupakan pilihan terbaik untuk pelancong atau orang-orang yang ingin menghabiskan waktu hari Minggu mereka dengan baik .” Ungkap Qinthary Zamianie Putri, Marketing Communication hotel bintang empat ini.

Info dan Reservation (0251) 8305555 ext.5402 dan bisa melalui WA ke nomor 0811-9625-627. (RO/OL-7)