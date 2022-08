Wujudkan World Class University, Pascasarjana UNJ Gelar Kegiatan Internasional IC-MBA 2022

PASCASARJANA Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Indonesia kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional tahun 2022. Setelah pada Juni 2022 lalu menyelenggarakan International Conference Humanities, Education and Social Science (ICHEDS), kini Pascasarjana UNJ kembali mengadakan International Conference on Management, Business, and Accounting (IC-MBA) pada 27-28 Agustus 2022.

Ketua Pelaksana IC-MBA 2022 Dedi Purwana mengungkapkan, kegiatan itu merupakan salah satu upaya penciptaan suasana akademik dengan mengembangkan SDM sesuai Renstra Pascasarjana UNJ.

Hal itu secara konsisten dilakukan untuk mencapai rekognisi internasional melalui perluasan akses internasional. IC-MBA 2022 merupakan komitmen Pascasarjana UNJ untuk mewujudkan visi dan misi menjadi world-class university dan bereputasi di kawasan Asia

"Pada akhirnya kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka mewujudkan visi Pascasarjana UNJ menjadi pusat pembelajaran berbasis penelitian tingkat pascasarjana yang bereputasi di kawasan Asia yang juga mencerminkan visi UNJ," ungkapnya, Sabtu (27/8).

Di even tersebut, Pascasarjana UNJ bekerja sama dengan Asia University, Taiwan dan Istanbul Arel University, Turkiye yang menerima 130 pendaftaran dari 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Turkey dan Taiwan.

Dengan tema berjudul 'Business Transformation for Economic Advancement Toward Society 5.0 Era' konferensi yang digelar secara hybrid itu juga menampilkan 5 orang pembicara dari berbagai negara. Mereka adalah Prof. Mamoon Allan dari University of Jordan, Jordania; Prof. Ali Akdemir dari Istanbul Arel University, Turki; Prof. Wing-Keung WONG dari Asia University, Taiwan; dan Prof. Dr. Nurul Indarti dari Universitas Gajah Mada (UGM) Indonesia. Ditambah workshop teknik penulisan artikel dengan pembicara Adammu Abbas Ph.D dari Curtin University, Malaysia.

Dedi menambahkan, kegiatan konferensi itu menjadi penting sebagai upaya Pascasarjana UNJ bereputasi di Kawasan Asia. Seiring perolehan Akreditasi Internasional di AQAS Jerman, Pascasarjana UNJ berkomitmen untuk menciptakan Academic Atmosphere berstandar Internasional dalam bentuk penyelenggaraan berbagai seminar atau konferensi berskala internasional secara periodik.

Rektor UNJ Komarudin mengatakan, kegiatan konferensi internasional itu akan berkontribusi pada upaya UNJ untuk meningkatkan posisi dari universitas BLU ke universitas PTNBH. IC-MBA 2022 merupakan salah satu program untuk mendukung visi UNJ menjadi universitas yang dapat meningkatkan penelitian bersama dan publikasi bersama.

"Ini dibuat oleh dosen dan mahasiswa di UNJ, Istanbul Arel University dan Asia Management College," tutup. Komarudin. (OL-7)