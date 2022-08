Komit Hadirkan Kemudahan untuk Kehidupan Masyarakat Urban

PRAKTIS dan efisien adalah menjadi kata kunci dalam hampir semua produk yang akan dipilih masyarakat urban dan para keluarga muda saat ini. Kondisi itu disadari betul oleh salah satu produsen rumah peralatan tangga Umeda. Itu sebabnya sejak 2018 mereka berusaha menyediakan peralatan dengan kemudahan dan kepraktisan untuk masyarakat Jepang.

Berangkat dari situ pula mereka membawa peralatan itu ke Indonesia. Sebab mereka tahu, masyarakat urban pasti memiliki kebiasaan yang hampir sama. "Dengan brand Umeda ini, kami ingin membawakan solusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia seperti dalam membersihkan rumah dengan produk yang berkualitas, fungsional dan estetik dalam desain,” ujar Marketing Manager Umeda, Chris Prasetya.

Dengan menawarkan gaya hidup sehat bagi pasangan muda dan generasi millennial, mereka juga turut memperhatikan fungsi serta kenyamanan penggunanya, sehingga desain dari setiap produk memang dibuat dengan begitu cantik dan aesthetic.

Bukan itu saja, Umeda menyediakan sederet produk rumah tangga yang sangat bermanfaat untuk kehidupan urbanmasa kini, mulai dari Tomo, yang merupakan produk smart robot vacuum dengan performa yang unggul dengan desain yang minimalis dan user-friendly, diikuti dengan USTIK Series, seri stick vacuum cleaner yang telah masuk ke dalam kategori top 5 best-selling vacuum cleaner di Shopee pada tahun 2021, hingga BESU Smart Bluetooth Speaker Table yang selalu hadir menemani para pecinta musik.

Berkomitmen untuk dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, seluruh produk Umeda selalu mengedepankan teknologi yang mampu membawa kemudahan secara maksimal.

“Kami berharap customer yang menggunakan produk UMEDA bisa menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Banyak sahabat Umeda yang terdiri dari keluarga dan profesional muda yang mengaku terbantu sekali dalam menghemat waktu serta biaya saat mereka menemukan produk bebersih dari Umeda. Design signature white yang cantik dan estetik membuat produk Umeda bisa menjadi bagian dari dekorasi di rumah dan tempat bekerja” tambah Chris.

Saat ini, UMEDA telah hadir di 7 outlet Electronic City yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, seluruh produk UMEDA juga bergaransi resmi dengan menghadirkan service center yang tersebar di berbagai kota-kota besar, yaitu Surabaya, Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, dan Pekanbaru.

Banyak testimoni pelanggan yang menyatakan bahwa hidup mereka terasa lebih mudah dan termotivasi untuk mengadopsi kebiasaan untuk hidup lebih sehat (mindful living) sejak menggunakan produk Umeda. “Visi misi kami ingin menghadirkan produk-produk yang inovatif dan bermanfaat bagi sahabat

UMEDA. Dalam menjalankan motto Love Life, Live Well, kami senantiasa mengutamakan best customer experience dari moment mereka memilih produk UMEDA hingga after sales service yang memuaskan,” ujar Chris. (RO/A-1)