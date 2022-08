Elang Jawa Jadi Maskot Baru Institusi Pendidikan Sampoerna

INSTITUSI pendidikan memainkan peran penting terkait terciptanya generasi masa depan berkualitas tinggi dan siap menghadapi tantangan global.

Sampoerna Schools System sebagai jalur pendidikan terpadu dan terlengkap di Indonesia dari anak usia dini hingga universitas melalui Sampoerna Academy dan Sampoerna University menawarkan kurikulum yang diakui secara internasional dan kesempatan untuk mendapatkan kredensial dan gelar yang diakui secara global.

Memasuki era baru dunia pendidikan, Sampoerna School System meluncurkan logo dan maskot baru Sampoerna Academy dan Sampoerna University sebagai representasi percikan semangat dan energi dalam mempersiapkan pemimpin masa depan yang siap menghadapi tantangan global sekaligus membangun relevansi lebih erat dengan komunitas, baik internal maupun eksternal.

Maskot baru yang terinspirasi dari salah satu fauna endemik Indonesia: Elang Jawa menjadi representasi pemimpin masa depan yang memiliki nilai moral yang kuat dan mengembangkan pemahaman kritis dan kesadaran akan isu-isu global saat ini dan masa depan.

Hal ini menjadi representasi nilai-nilai siswa di Sampoerna Academy dan Sampoerna University yang memiliki semangat yang kuat, berani, dan unggul.

Elang Jawa merupakan salah satu spesies yang terancam punah di Indonesia, pemilihannya sebagai maskot juga menjadi alasan untuk mendukung keberlangsungan lingkungan ini.

Wulan Septiandari, National Principal of Sampoerna Academy L’Avenue menjelaskan “Maskot Sampoerna Academy direpresentasikan melalui karakter elang jawa yang sangat relevan dengan The Future of Indonesia, dimana anak-anak Sampoerna Academy merupakan penentu dan calon-calon pemimpin masa depan."

"Dilambangkan dengan postur kepala elang muda yang berdiri tegak sebagai simbolis ketenangan untuk melihat, mengamati, dan belajar. Karakter elang yang kuat dan unggul juga mewakili nilai IGNITE (Innovation, Growth Mindset, Nobility, Integrity, Team Work, and Excellence) yang secara konsisten diterapkan oleh Sampoerna Academy,” ungkapnya dalam keterangan, Sabtu (27/8) .

Wulan menjelaskan bahwa Sampoerna Academy yang terdiri dari tingkat Early Learning hingga High School menggunakan pedagogi STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics) yang memandu siswa untuk memiliki ketangguhan menghadapi tantangan masa depan, serta menjadi individu yang berkontribusi bagi lingkungan dan negaranya.

Hal ini berarti, selain memperhatikan pencapaian akademis, Sampoerna Academy juga berfokus pada pengembangan karakter dan kepribadian murid menggunakan pendekatan STEAM yang berfokus pada pengembangan 5C (Critical Thinking, Communication, Collaboration, Creativity, and Character) siswa.

"Sebagai sistem pendidikan terlengkap, institusi pendidikan tingkat universitas memiliki peran penting dalam mengasah keahlian, serta membuka kesempatan lebih besar bagi generasi muda untuk mengejar impiannya dalam bekerja dan berkarya," jelasnya.

Sampoerna University menjawab tantangan ini sebagai satu-satunya universitas di Indonesia yang menawarkan pengalaman pendidikan tinggi ala Amerika serta membuka two degree program sebagai bagian dari kerjasama sinergis bersama University of Arizona.

Maskot dan logo baru Sampoerna University menjadi energi dan semangat baru yang lebih berani membina pemimpin masa depan dengan karakter moral yang kuat dan keterampilan kompetitif di level internasional.

Maskot Sampoerna University direpresentasikan melalui karakter elang jawa yang memiliki karakter kuat dan unggul melalui pose dan postur berbeda,"ungkap Dr. Wahdi Yudhi, Rektor Sampoerna University.

. Dilambangkan dengan burung elang dewasa yang agung gagah melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Dimana ini melambangkan karakter dewasa yang lebih matang dan siap untuk menghadapi serta memimpin dunia global lebih luas,” ungkap Dr. Wahdi Yudhi, Rektor Sampoerna University.

Selain maskot, logo baru Sampoerna Academy dan Sampoerna University dilambangkan dengan simbol SPARKS representasi dari ilmu pengetahuan

Seperti nyala api yang hangat dan memelihara, logo baru ini juga menggambarkan metode pembelajaran abad 21 yang diterapkan kepada murid dan generasi muda Indonesia. (RO/OL-09)