Duta Muda Indonesia-Jepang Bahas Tentang SDG’s

JUNIOR Chambers International (JCI) East Java berkesempatan untuk terlibat dalam diskusi tentang Sustainable Development Goals (SDGs) dengan siawa Jepang. Program ini diadakan oleh JCI Japan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu JCI JAPAN Global Youth United Nations Ambassador Development Project dan telah rutin berlangsung setiap tahun sejak 2011.

Pada 2022 ini, Stella Maris School Gading Serpong berkesempatan untuk turut serta dalam program JCI JAPAN Global Youth United Nations Ambassador Development Project dengan mengirimkan 16 siswa tingkat ‘high school’. Tema kali ini adalah ‘Expand The Circle of The World’.

Ketua Yayasan Stella Maris Michel Senjaya menjelaskan, para siswa ini akan mengikuti pertukaran pelajar dengan 22 siswa-siswi dari Jepang dan menjadi representatif dan Duta Muda PBB. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin generasi muda agar lebih memahami permasalahan dan inisiatif global yang tertuang dalam 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca juga: Masyarakat Diajak Tetap Jaga Kesehatan dan Daya Tahan Tubuh

“Salah satu materi yang akan didiskusikan adalah studi banding program inisiatif SDG yang a di Jepang dan Indonesia,” jelas Michel dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (23/8).

JCI Japan bersama beberapa murid dari Jepang juga mengadakan kunjungan ke Stella Maris School Gading Serpong. Menurut 2019 JCI World President Alex Tio, program ini disiapkan agar siswa kedua negara yang terlibat berpartisipasi dalam pemecahan masalah-masalah SDG’s yang ada di dua negara.

Sehingga, mereka bisa bertukar pikiran dengan mengetahui kondisi yang ada di kedua negara. “Masa depan bangsa dimulai dari nilai-nilai yang benar di masa muda,” tandas dia. (R-3)