Ambhara Hotel Jakarta Hadirkan Acara Bertema 'Bollywood is Never Dies'

BERAWAL dari Hobi kini menjadi Queen Of Parodi Bollywood sekaligus juri acara musik ternama Rising Star Dangdut yang terkenal Vina Fan kembali mengadakan acara Meet and Greet untuk para fansnya khususnya kalangan pecinta Bollywood. Acara yang diadakan di Ambhara Hotel Jakarta ini hadir dengan tema ‘Bollywood Is Never Dies’.

Acara ini di selenggarakan pada hari Minggu, 28 Agustus 2022. Dengan FDC Rp150 ribu, Anda dapat menikmati keseruan dan kemeriahan bertema ‘Bollywood Is Never Dies’ include All You Can Eat Pasta Party di Dapur Pelangi, Lobby Floor Ambhara Hotel Jakarta mulai dari jam 11 pagi.

Tidak hanya sendiri Queen Of Parodi Bollywood Vina Fan akan hadir bersama dengan Tama, Rizal, Ferdi, Jhody serta Surprise Guest yang akan turut memeriahkan acara. Surprise Guest yang akan hadir dan ikut serta dalam acara ‘Bollywood Is Never Dies’ .

Kali ini yang pasti adalah seseorang wanita cantik berbakat dalam dunia tarik suara sekaligus pemenang dari salah satu ajang pencarian bakat di stasiun televisi ternama Indonesia.

Kira - kira siapakah Surprise Guest yang akan hadir untuk memeriahkan acara? Segera daftarkan diri anda selama slot masih tersedia.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, dapat menghubungi nomor telepon 021-2700800 atau whatsapp ke nomor 087777886898. Follow akun @ambharajakarta agar terus mengetahui update berbagai acara dan promo di Ambhara Hotel Jakarta. (RO/OL-09)