Desain Antarmuka atau User Interface, Jenis, Prinsip Dasar, Manfaat

DALAM pelajaran Desain Media Interaktif Kelas 12 di SMK Multimedia, para siswa belajar tentang desain user interface. Antarmuka atau user interface adalah salah satu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasi.

Jenis user interface

Menurut kanal Saung Edukasi di Youtube, user interface secara umum terbagi menjadi dua jenis yaitu command line interface (CLI) dan graphical user interface (GUI).

CLI adalah tipe antarmuka yang membuat pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui text-terminal.

GUI adalah tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar-gambar grafik, ikon, menu dan menggunakan perangkat penunjuk (pointing device) seperti mouse atau trackball untuk membuat

Prinsip dasar desain user interface

Untuk membuat desain user interface yang baik dan menarik terdapat 17 prinsip dasar dalam pembuatan user interface yang dikemukakan oleh Deborah J Mayhew.

1. Compatibility.

2. Product compatibility.

3. Task compatibility.

4. Workflow compatibility.

5. Consistency.

6. Familiarity.

7. Simplicity.

8. Direct manipulation.

9. Control.

10. WYSIWYG alias what you see Is what you get.

11. Flexibility.

12. Responsiveness.

13. Invisible technology.

14. Robustness.

15. Protection.

16. Ease of Learning.

17. Ease of use.

Manfaat desain user interface

Secara umum, desain user interface sangat penting karena itu akan menentukan cara seseorang berinteraksi dengan suatu aplikasi tersebut.

User interface juga menentukan pengunjung website atau pengguna aplikasi dapat menavigasi website atau aplikasi dengan mudah. (OL-14)