TryOut.id Laksanakan Latihan Ujian Nasional Online dan Berhadiah

SULITNYA mengerjakan soal ujian tentu masih menjadi hal yang menakutkan bagi kebanyakan orang terutama para pelajar di Indonesia. Terutama saat mereka menghadapi ujian nasional .

Tidak sedikit dari mereka yang mengeluhkan soal ujian yang terlalu sulit karena soal yang diujikan memang sedikit berbeda dengan apa yang sudah mereka pelajari di sekolah.

Dr. Tonton Taufik Rachman, S.T., M.B.A, CEO Tryout.id, mengatakan, sulitnya mengerjakan soal ujian juga tidak hanya dialami oleh pelajar saja, kakak-kakak mahasiswa dan masyarakat umum yang akan melamar pekerjaan pun pastinya memiliki masalah yang sama.

Siswa, mahasiswa, dan calon pekerja juga kerap menghadapi kesulitan dalam mengerjakan atau menyelesaikan soal ujian yang mereka terima.

"Walaupun seperti kita tahu banyak dari para pelajar yang sudah belajar mati-matian untuk bisa mengerjakan soal ujian yang diberikan, pihak sekolah pun membantu dengan mengadakan pengayaan sebelum ujian nasional berlangsung," kata Tonton.

"Namun hal tersebut juga dianggap tidak terlalu maksimal, karena biasanya para siswa sudah merasa lelah di saat jam pulang sekolah," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/8).

"Di sinilah pentingnya diadakan tryout nasional, karena setiap peserta akan diberikan berbagai macam soal ujian yang pernah diujikan pada ujian sebelumnya," jelasnya.

"Cara ini dirasakan banyak pihak memang lebih efektif, karena peserta try out hanya diberikan pembahasan tentang soal-soal ujian yang kemungkinan juga akan muncul di ujian nasional berikutnya," sebut Tonton.

Tryout sendiri memang diartikan sebagai ajang latihan soal menjelang ujian akhir atau ketika kita akan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pada umumnya tryout banyak dilakukan oleh siswa-siswi di jenjang akhir pendidikan, atau bisa juga dilakukan oleh mereka yang akan melaksanakan ujian ketika melamar pekerjaan.

"Nilai dari hasil try out juga biasanya tidak akan berbeda jauh dengan hasil ujian sebenarnya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah tergantung dari kesanggupan siswa-siswi sendiri saat menyelesaikan soal ujian yang sebenarnya," jelas Tonton.

"Namun kembali lagi, tidak semua orang menyukai tryout yang biasanya dilakukan di sebuah tempat atau lembaga tertentu, karena tidak semua orang memiliki banyak waktu untuk pergi ke lokasi tryout. Belum lagi ada biaya yang harus dikeluarkan sebagai biaya keikutsertaan sebagai peserta yang biasanya juga lumayan memberatkan calon peserta try out," ungkap dia.

"Untuk masalah tersebut saat ini kamu tidak perlu khawatir, karena sudah ada tryout online yang bisa kamu akses kapan saja dan dimana saja melalui smartphone atau laptop kamu," katanya.

Dengan adanya tryout online ini tentu saja akan lebih memudahkan calon peserta ujian dalam berlatih berbagai macam soal ujian baik untuk ujian sekolah, perguruan tinggi maupun soal ketika mengikuti tes masuk kerja.

"Kamu akan lebih nyaman dan santai mengerjakan soal-soal tryout yang diberikan dan akan langsung mengetahui berapa nilai tryout yang kamu dapatkan," ujar pria yang juga Wakil Rektor Universitas Ma'soem di Bandung ini.

Salah satu penyedia layanan tryout online terbaik saat ini adalah tryout.id, di sana kamu akan menemukan lebih dari 40.000 soal latihan, yang tentu saja bisa digunakan sebagai sarana belajar di manapun dan kapanpun kamu mau.

Try out akan membantu kamu dalam berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi segala macam ujian, dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, SBMPTN, STAN, UTBK, CPNS, Kebidanan, Perbankan, Ujian Masuk Kerja dll.

Tryout.id menyediakan soal-soal yang lengkap, berkualitas dan hampir mirip dengan soal-soal ujian yang pernah diujikan.

"Dengan menggunakan 2 versi tampilan yang secara otomatis mengikuti perubahan sesuai tampilan monitornya, yaitu versi mobile dan desktop," jelasnya.

Versi mobile dibuat agar pengguna bisa belajar via smartphone. Hasil dari tryout di Tryout.id juga akan diranking dari peserta try out di seluruh Indonesia, supaya bisa diketahui sejauh mana kesiapan belajar dan daya saing masing-masing peserta.

Sebagai informasi untuk yang mau mencoba terlebih dahulu kamu bisa menggunakan Tryout gratis, yang hanya akan mendapatkan 5 soal tiap kelompok soal tanpa harus registrasi.

Bagi kamu yang serius dan ingin segera mendapatkan kurang lebih 40.000 soal ujian, bisa melakukan registrasi terlebih dahulu dan mendaftar dengan hanya membayar Rp 49.000 untuk berlangganan selama 12 bulan.

"Dan kamu yang sudah mendaftar dan menjadi peserta tryout online akan ada program menarik dari tryout.id yang bisa kamu ikuti, program atau event tersebut adalah tryout online berhadiah. Hanya Rp 20.000,- bisa bersaing dengan peserta tryout yang lain untuk mendapatkan hadiah total Rp 3 juta," kata Tonton.

"Untuk ikutan program ini kamu membutuhkan persiapan yang matang, karena akan berkompetisi dengan peserta lainnya demi menguji sampai dimana kemampuanmu sebelum menghadapi ujian sebenarnya," ucapnya.

"Event ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dengan soal-soal yang bermutu dari berbagai jenjang dan bidang mata pelajaran," pungkas Tonton. (RO/OL-09)