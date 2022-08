Penting, Menjaga Kesehatan Keluarga dari Kuman, Virus, dan Bakteri

MESKI pandemi covid-19 di Indonesia dan seluruh dunia sudah melandai, bukan berarti wabah itu sudah benar-benar hilang. Karena itu penting untuk tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan.

Apalagi selain virus corona yang terus bermutasi, kini muncul beberapa virus lain yang tidak kalah berbahaya. Salah satunya adalah virus cacar monyet.

Untuk itu Wings Group Indonesia yang tidak pernah berhenti berinovasi, melalui Wings Care meluncurkan ProGuard, the next level of antibacterial body wash, yaitu sabun mandi anti bakteri yang mampu membunuh kuman, virus, dan bakteri secara menyeluruh. Inovasi ini merupakan solusi untuk melindungi kesehatan tubuh masyarakat yang aktif bergerak dan berolahraga, agar merdeka dari ancaman virus, bakteri, dan organisme mikroskopis lainnya yang terus bermutasi.

Dalam sambutannya, Daeng Mohammad Faqih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) periode 2018-2021 dan Rektor Univ. MH Thamrin mengatakan bahwa masyarakat dan tenaga kesehatan harus selalu waspada menghadapi ancaman monkeypox sebagai kondisi kesehatan darurat dunia, beserta varian covid-19 yang terus bermutasi dan berpotensi menembus kekebalan tubuh.

“Kita semua dianjurkan untuk mengurangi berbagai risiko penularan dari virus dan bakteri yang dengan cepat bermutasi, dengan selalu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga higienitas pangan. Kami juga sangat mengapresiasi inisiatif Wings Group yang terus menghadirkan inovasi produk yang bisa melindungi kesehatan masyarakat,” ungkap Daeng Mohammad Faqih.

Mita Ardiani, Marketing Manager Personal Care Category Wings Group mengatakan bahwa pandemi telah mengubah banyak kebiasaan masyarakat, termasuk frekuensi mandi yang menjadi lebih sering. “ProGuard, the next level of antibacterial body wash ini merupakan inovasi terbaru dari Wings, agar rutinitas mandi menjadi lebih efektif karena formulanya ampuh melawan kuman, bakteri dan virus yang bermutasi menggunakan formula antibacterial plus. Kandungan Chlorhexidine Gluconate (CHG) sebagai bahan antiseptik ProGuard bisa menghambat pertumbuhan bakteri lebih cepat dan lebih lama, sekaligus mampu menjaga kelembaban kulit karena menggunakan Non-Drying Formula yang telah lulus uji dermatologi. Kuman, bakteri dan virus makin upgrade, sabun-nya juga harus upgrade dong.”

Menurutnya, pertumbuhan pasar sabun anti bakterial di Indonesia cenderung positif hingga akhir 2021. Market sabun antibakteri terutama sabun cair bertumbuh double digit sejak 2020, bahkan mencapai 26,2%. Sabun anti-bacterial ProGuard hadir dalam tiga varian yang dapat diandalkan di berbagai aktivitas sehari-hari, yaitu varian Daily Cleansing yang mengandung eucalyptus sebagai antibakteri alami, Daily Purifying yang mengandung sea mineral untuk mengangkat kotoran dan minyak berlebih, dan Daily Refreshing yang mengandung lemongrass scent, yang efektif melawan kuman dan bakteri penyebab bau badan.

Menurut dr. Valda Garcia, praktisi kesehatan, mandi menggunakan sabun yang mengandung formula anti-bakteri, merupakan langkah preventif untuk tetap terlindungi dari ancaman berbagai penyakit akibat kuman yang terus bermutasi. “Virus akan selalu beradaptasi untuk mengelabui sistem kekebalan tubuh inangnya, yaitu manusia. Hal ini membuat tubuh akan lebih sulit mengenalinya karena virus semakin kuat dan mudah berkembang biak saat bermutasi. Penggunaan sabun anti-bacterial merupakan langkah perlindungan ekstra, karena bekerja membunuh virus dan bakteri dengan lebih ampuh, sehingga bisa mengurangi risiko dari berbagai penyakit."

Untuk menginspirasi masyarakat agar dapat aktif bergerak di luar ruangan serta menjaga kesehatan diri dari ancaman kuman yang terus bermutasi, ProGuard menunjuk Andrew White sebagai campaign ambassador. Andrew dipilih karena karakternya yang terus meng-upgrade diri dengan berbagai hal positif, termasuk mempelajari hal baru dan aktif mencoba berbagai jenis olahraga untuk menyeimbangkan perannya sebagai ayah, suami, sekaligus entrepreneur.

ProGuard bersama Andrew White akan menyelenggarakan ProGuard Pro Festival, rangkaian festival olahraga, mulai dari yoga, high intensity interval training (HIIT), body combat, dan strong nation session. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 25 September 2022, di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno.

Berbagai program dan inisiatif yang ProGuard hadirkan ini merupakan komitmen Wings Care untuk menghadirkan produk berkualitas yang mudah dijangkau. (RO/A-1)