Daftar Isi Desain Media Interaktif SMK Multimedia Kelas 12

SISWA SMK Jurusan Multimedia pasti mempelajari Desain Media Interaktif. Lantas apa saja isi dari pelajaran Desain Media Interaktif itu?
Dalam video book rangkuman materi pelajaran Desain Media Interaktif Kelas 12 semester 1 dan 2 dijabarkan tiap bab isinya. Berikut daftar isi pelajaran Desain Media Interaktif setiap bab dalam dua semester di Kelas 12 sebagaimana dilansir dari kanal Saung Edukasi di Youtube.
Semester 1
Bab I Konsep Multimedia Interaktif
Bab II Desain Alur Multimedia Interaktif
Bab III Desain User Interface
Bab IV Pengoperasian Aplikasi Multimedia Interaktif
Semester 2
Bab V Penggabungan Komponen Multimedia Interaktif
Bab VI Style Produk Multimedia Interaktif
Bab VII Evaluasi Style Produk Multimedia Interaktif
Bab VIII Pemrograman pada Multimedia Interaktif
Bab IX Penerapan Program pada Multimedia Interaktif
Bab X Mekanisme Pengolahan Data Multimedia Interaktif
Bab XI Publikasi Multimedia Interaktif
Bab XII Pembuatan Produk Multimedia Interaktif
Bab XIII Evaluasi Produk Media Interaktif
(OL-14)