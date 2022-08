Kotta GO Hotel Yogyakarta Gelar Media Gathering Bertema “Fun Synergy With Media”

DALAM rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke- 77 tahun, Kotta GO Hottel Yogyakarta mengadakan Media Gathering pada Selasa (16/8).

Kegiatan Media Gathering kali ini merupakan Media Gathering yang pertama kali dilakukan oleh Kotta GO Hotel Yogyakarta, sesuai dengan temanya yaitu Fun Synergy With Media.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara Kotta GO dengan rekan media, menjalin sinergi dan meningkatkan branding akan Kotta GO Hotel Yogyakarta.

“Kami sangat membuka pintu seluas-luasnya untuk para rekan media menjalin kerjasama dengan Kotta GO Hotel Yogyakarta, tidak hanya dalam bentuk promosi, namun jika ada hal positif lain yang out of the box bisa kita bicarakan lebih lanjut agar dapat tetap terjalin silaturahmi dan sinergi yang baik.” ujar Yeri Maulana Ishaq, selaku Hotel Manager Kotta GO Hotel Yogyakarta.

Acara dimulai dengan berkumpul di Piyama Café, Kotta GO Hotel Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan dengan mini games, makan bersama, dan pembagian doorprize. Tidak hanya itu, pada kesempatan kali ini Kotta GO juga memaparkan mengenai profil Kotta GO Hotel Yogyakarta dan Piyama Cafe.

Kotta GO Hotel Yogyakarta merupakan hotel bintang 3 yang terletak di tengah Kota Yogyakarta, hanya berjarak 400 meter dari Tugu Yogyakarta yang membuat letak Kotta GO Hotel Yogyakarta sangat strategis karena dekat kemana-mana.

Seluruh tamu yang menginap disini akan merasakan budaya Jogja yang dibalut dengan modernisme berpadu dalam harmoni.

Bisa dilihat dari lukisan-lukisan yang terdapat dalam tiap sudut hotel; mulai dari koridor, tiap tangga, tiap sudut-sudut hotel dan tiap kamar. Setiap kamar di Kotta GO mempunyai lukisan dengan makna, ada yang bertema pedesaan dan ada juga yang bertema Gerabah Kasongan yang kita angkat dari Desa Wisata Kasongan di Bantul.

Pada kesempatan kali ini, Kotta GO juga akan membahas mengenai Paket Promo Wisata Arung Jeram di Sungai Elo Magelang.

Paket wisata arung jeram ini sangat menarik, karena akan memberikan pengalaman staycation yang seru ketika menginap di Kotta GO Hotel sekaligus merasakan serunya menyusuri sungai Elo.

“Wisata Arung Jeram di Sungai Elo ini, merupakan suatu hal yang menarik. Kami membuat paket wisata ini dikarenakan kami ingin memudahkan para tamu untuk mendapatkan pengalaman staycation yang berbeda dan lebih seru," ujar Yeri Maulana Ishaq, selaku Hotel Manager Kotta GO Hotel Yogyakarta.

"Apalagi arung jeram ini berlokasikan di Magelang, jadi dengan adanya paket ini para tamu yang datang tidak perlu lagi bingung memikirkan transportasi, jasa dan sebagainya karena paket ini sudah all in dengan segala yang dibutuhkan oleh tamu.” jelas Yeri Maulana Ishaq.

Kotta GO Hotel Yogyakarta menyediakan dua jenis paket yaitu; Paket 3 hari 2 malam dan Paket 2 hari 1 malam. Berikut merupakan detail harga dari kedua Paket Promo “GO Rafting at Elo River”:

Paket 3 Hari 2 Malam

Untuk 1 kamar (2 pax) = Rp 1.700.000

Untuk 2 kamar (4 pax) = Rp 2.400.000

Paket 2 Hari 1 Malam

Untuk 1 kamar (2 pax) = Rp 1.350.000

Untuk 2 kamar (4 pax) = Rp 1.700.000

Paket Promo “GO Rafting at Elo River” sudah termasuk dengan Kamar Everyday Room, Wisata Arung Jeram sejauh 14KM dengan durasi 2-3 jam,

Transportasi dari Kotta GO menuju Magelang dan dari Magelang menuju Kotta GO, sarapan, makan siang di titik kumpul Arung Jeram, kelapa muda utuh dan makanan ringan.

Kedua paket tersebut berlaku hanya untuk 2 dan 4 orang, karena 1 perahu arung jeram dapat diisi oleh 2 sampai 4 orang. Harga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan orang yang akan menginap dan berwisata arung jeram.

Kotta GO Hotel Yogyakarta juga memiliki Cafe yang berada di dalam Loby yaitu Piyama Cafe yang buka mulai dari jam 06.00 – 22.00 dengan harapan para customer bisa sarapan disini dengan pilihan menu yang sangat beragam.

Selain itu, Piyama Cafe adalah salah satu tempat nongkrong yang cocok untuk kaum milenial.

Cafe yang dilengkapi dengan bunga-bunga kering yang berada di setiap rak dinding ini membuat Piyama Cafe menjadi semakin aesthetic dan eye catching, ditambah dengan setiap sudut terdapat artwork yang ada menempel di setiap dinding.

Selain itu, Kotta GO Hotel Yogyakarta juga menghadirkan berbagai promo menarik untuk food and beverage yang tersedia di Piyama Café, di antaranya:

1. Happy Hour 15 % Discount, diskon untuk menu makanan di Piyama Café setiap bulannya pada tanggal 15 – 20, berlaku pada jam 12.00 WIB – 15.00 WIB.

2. Birthday Package, mulai dari Rp 3.000.000 untuk 15 pax. Sudah termasuk dengan Buffet, Cake, Snack, Venue, Decoration.

3. Meeting Package, Mulai dari Rp 150.000/ jam untuk 4-6 pax. Sudah termasuk dengan Private Room, Mineral Water, Free Wi-Fi, dan belum termasuk makan dan minum lainnya.

4 Arisan Package, Mulai dari Rp 1.000.000 untuk 10 pax. Sudah termasuk dengan Venue, Snack, Family Buffet, Wi-Fi, dan Gratis menginap di Kotta GO untuk pemenang arisan yang beruntung.

Untuk Reservasi food and beverage dapat dilakukan dengan menghubungi no WA di +62 856 421 233 23. Dan untuk reservasi Paket Arung Jeram Di Sungai Elo dapat dilakukan dengan menghubungi no WA di +62 899 443 4417. (RO/OL-09)