Avenzel Hotel and Convention Gandeng Starvo Sediakan Charger Mobil Listrik

AVENZEL Hotel and Convention ikut mendukung program ramah lingkungan bekerja sama dengan Starvo, perusahaan swasta yang merupakan jaringan pengisian daya kendaraan listrik swasta di Indonesia, dengan menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi pengemudi kendaraan listrik melalui stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU.

Avenzel Hotel and Convention kini menghadirkan electric vehicle charger station (stasiun pengisian bahan bakar listrik) di hotel untuk memudahkan pengguna mobil listrik di daerah Cibubur dan sekitarnya.

General Manager Avenzel Hotel an Convention, Handoko, mengatakan bahwa meningkatnya pengguna mobil listrik di Indonesia,kami pihak hotel juga ingin melakukan terobosan dengan menyediakan fasilitas EV charger station (stasiun charger mobil listrik) di hotel .

"Ini merupakan hal baru bagi kami karena itu kamu mengambil langkah berkolaborasi dengan Starvo untuk mendukung program ramah lingkungan dengan menghadirkan stasiun charger mobil listrik di area hotel," ujar Handoko.

"Kami memilih Avenzel Hotel and Convention karena hotel menjadi titik lokasi yang sesuai bagi para pengendara mobil listrik,guna memberikan kemudahan dan kenyamanan," ucap Kent Tjong, Senior Operation Manager Avenzel Hotel and Convention.

Fasilitas SPKLU ini tersedia di area parkir Avenzel Hotel and Convention para pengendara atau tamu bisa mengisi daya listrik mereka secara self service lewat aplikasi Starvo.adapun biaya yang dibutuhkan untuk mengisi daya listrik tersebut sangat terjangkau yaitu Rp 25 ribu per 30 menit.

Jadi bagi pengguna mobil listrik yang sedang staycation atau menikmati outlet di Avenzel Hotel and Convention tak perlu kuatir kehabisan daya baterai mobil listriknya karena Avenzel Hotel and Convention memberikan solusi dengan menyediakan electric vehicle charger station (stasiun pengisian bahan bakar listrik). (RO/OL-09)