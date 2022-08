Memaknai Kemerdekaan Ala Tinder

PERINGATAN 17 Agustus selalu dirayakan masyarakat Indonesia dengan penuh semangat dan kemeriahan. Aada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memaknai semangat kebebasan yang diasosiasikan dengan Hari Kemerdekaan, salah satunya adalah kebebasan dalam menemukan cinta.



Suatu hubungan memang punya porsi besar dalam kehidupan kita. Tapi, love should not hold us back. Namun, cinta harusnya membebaskan dan menguatkan kita. Oleh karena itu, dengan semangat kebebasan ini, ada 7 tipe kebebasan yang kamu butuhkan untuk membantu perjalanan cinta kamu lebih mulus.

Pertama, bebas dari masa lalu. Kenangan-kenangan yang ada mungkin akan membuat kita sedih, terluka, marah atau menyesal dan justru menghambat kita untuk memulai hubungan yang baru. Tapi kunci untuk memulai sesuatu yang baru adalah dengan ketemu sama orang baru.

Kedua, bebas untuk mencari pasangan dengan cara yang modern. Kita semua pasti gak asing sama istilah bibit, bobot, bebet maupun ‘dijodohin’ kalau udah ngomongin pasangan dan hubungan. Buat beberapa orang, pakai dating apps memang asing dan diluar dari kebiasaan kita, tapi justru hal tersebut tidak boleh jadi hambatan buat kita mencari pasangan yang kita mau dengan Tinder.

Ketiga, bebas untuk memiliki preferensi partner. Memilih pasangan mungkin bisa jadi hal yang mudah dan sulit untuk kita. Meskipun kita tahu apa yang kita cari dari suatu pasangan, kadang kita jadi ragu dengan pilihan kita karena adanya ‘opini-opini’ dari orang sekitar kita.

Keempat, bebas untuk bilang ‘Tidak!’. Kadang kita takut untuk bilang ‘tidak’ karena merasa ‘gak enakan’ dan ujung-ujungnya kita malah nyesel udah bilang ‘iya.’ Padahal nih ya, kita tuh punya lho power untuk bilang ‘tidak’ ke orang lain.

Kelima, bebas untuk menunjukan dan mengekspresikan diri. Keenam, bebas dari social pressure.

Terakhir bebas dari bias. Dalam membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain, penting buat kita mulai dari blank canvas, alias menghilangkan semua prasangka ataupun asumsi yang kita punya sebelumnya. Hal ini bakal membantu kita untuk lebih mengenal pasangan kita dan bikin kita punya hubungan yang sehat. (R-3)