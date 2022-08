Buah-buahan yang Mengandung Vitamin C

BUAH mengandung banyak nutrisi. Nutrisi dalam buah-buahan memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Salah satu kandungan nutrisi pada buah yakni vitamin C. Vitamin C yang bisa disebut juga sebagai asam askorbat bertindak sebagai antioksidan.

Tubuh manusia tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi atau menyimpan vitamin C. Karenanya, tubuh harus menerima vitamin C dari luar, yaitu dengan mengonsumsi buah-buah yang mengandung vitamin ini.

Kementerian Kesehatan Indonesia merekomendasi standar kebutuhan harian vitamin C bagi tubuh dalam Angka Kecukupan Gizi (AKG) tahun 2013 sebagai berikut:

a. 40-45 miligram (mg) per hari untuk anak di atas satu tahun.

b. 65-90 mg per hari untuk remaja berusia di atas 12 tahun.

c. 75-90 mg per hari untuk orang dewasa di atas 18 tahun.

Manfaat vitamin C

Vitamin C bermanfaat pada kesehatan kulit, mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel, mencegah anemia defisiensi dengan cara meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit, juga melindungi berbagai sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Buah dengan vitamin C

1. Jambu biji

Satu buah jambu biji berukuran sedang mengandung lebih dari 200 mg asam askorbat, jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah yang ada pada jeruk. Menurut penelitian dari Journal of Clinical and Diagnostic Research, zat gizi dalam jambu biji bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol.

2. Pepaya

Kandungan vitamin C pada setengah buah pepaya sebesar 94 mg, sedikit lebih tinggi daripada jeruk. Selain vitamin C, buah pepaya juga mengandung serat, vitamin A, vitamin B kompleks, kalium, dan kalsium. Ini membuat pepaya memiliki kemampuan untuk membantu metabolisme tubuh, mengontrol tekanan darah, dan menjaga kesehatan mata.

3. Kiwi

Terdapat 64 mg vitamin C dalam satu buah kiwi berukuran sedang. Angka tersebut setara dengan 71% kebutuhan orang dewasa dalam sehari.

4. Jeruk

Dalam satu porsi jeruk dengan berat 100 g sebesar 53 mg. Setengah jeruk bali mengandung 44 mg atau 73% dari AKG, mandarin mengandung 24 mg atau 39% dari AKG, dan jus dari satu jeruk nipis mengandung 13 mg atau 22% dari AKG.

5. Stroberi

Dalam 100 g buah stroberi, ada sekitar 59 mg vitamin C. Kandungan antioksidan stroberi dapat membantu mencegah kanker, penyakit pembuluh darah, demensia, dan diabetes.

6. Nanas

Dengan mengonsumsi satu potong besar nanas, sebanyak 79,3 mg vitamin C dapat diperoleh tubuh. Nanas juga mengandung bromelain yang merupakan enzim pencernaan yang dapat memecah protein dalam makanan dan mengurangi kembung.

7. Mangga

Sebesar 66% kebutuhan harian vitamin C dapat terpenuhi dengan memakan setengah buah mangga seberat 60 mg kandungan vitamin C. Mangga hijau memiliki lebih banyak kandungan vitamin C daripada mangga kuning atau merah.

8. Blackcurrant

Pada satu cangkir buah blackcurrant, anda akan mendapatkan 101 mg vitamin C. Blackcurrant bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, mengontrol tekanan darah, dan menurunkan kadar kolesterol.

9. Lemon

Selain untuk tubuh, lemon juga bermanfaat untuk kulit wajah. Lemon mengandung antioksidan yang berfungsi untuk melindungi sel kulit dari tanda-tanda penuaan dini akibat radikal bebas. Dalam 100 g lemon terdapat 53 mg vitamin C.

10. Pisang

Ada setidaknya 9 mg vitamin C dalam 100 g pisang. Pisang baik untuk kesehatan jantung dan pencernaan, menambah energi, serta memancing suasana hati yang bahagia.

11. Blewah

Buah blewah punya kelebihan untuk mencegah dehidrasi, menjaga kesehatan kulit, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan mata. Dalam 100 g buah blewah ada 36,7 mg vitamin C.

12. Tomat

Tomat berwarna merah mengandung lebih banyak kandungan vitamin dibanding dengan tomat hijau. Ada sekitar 23 mg vitamin C dalam 100 g buah tomat.

13. Acerola cherry

Ekstrak acerola dapat melawan kanker, mencegah kerusakan kulit akibat UVB, dan bahkan mengurangi kekurangan DNA yang disebabkan oleh pola makan yang buruk berdasarkan penelitian yang dilakukan pada hewan. Dengan 1.667 mg vitamin C pada 100 g buah acerola cherry, tubuh akan mendapatkan asupan vitamin C yang cukup.

14. Leci

Vitamin C pada leci memerankan peran penting yaitu pada sintesis kolagen dan kesehatan pembuluh darah. Dalam 100 g leci terkandung 71,5 mg vitamin C.

15. Paprika

Saat paprika matang, kandungan vitamin C yang dikandungnya akan mengalami peningkatan. Vitamin C dalam paprika baik untuk kesehatan mata dan membantu melindungi dari perkembangan katarak. Terdapat 242,5 mg vitamin C dalam 100 g buah paprika.

16. Cabai

Cabai hijau merupakan jenis cabai yang mengandung vitamin C paling tinggi. Dalam 100 g cabai mengandung 242,5 mg vitamin C.

Bukan hanya buah jeruk dan lemon, beberapa buah lain seperti paprika dan kiwi juga kaya vitamin C. Selain buah-buah di atas, vitamin C juga terdapat dalam sayur-sayur. (OL-14)