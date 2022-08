Gandeng Master Chef Degan, The Botanica Sanctuary Luncurkan The Exquisite Flavours

INDONESIA menawarkan berbagai macam masakan yang lezat dan menarik untuk dicicipi. Hal ini tergambar dalam kuliner khas Nusantara yang kaya rasa dan sangat beraroma.

Untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, The Botanica Sanctuary, hotel terbaru di Puncak, Bogor, Jawa Barat, yang dikelola oleh The Ascott Limited (Ascott) dan dikembangkan oleh salah satu perusahaan properti terkemuka di Indonesia, Agung Sedayu Group, meluncurkan 'The Exquisite Indonesian Flavours '

Dalam peluncuran 'The Exquisite Indonesian Flavours ', The Botanica Sanctuary berkolaborasi dengan Master Chef Degan Septoadji, salah satu chef berbakat Indonesia dalam rangka melestarikan kekayaan warisan kuliner Indonesia.

Pengalaman bertahun-tahun dan eksposur ke ranah internasional telah membentuk bakat Chef Degan, begitu dia kerap disapa, untuk memasak mahakarya kuliner yang menakjubkan.

Kecintaan Chef Degan terhadap makanan Indonesia telah membawanya untuk memasak dan menyajikan makanannya di beberapa tempat terbaik dunia termasuk Restoran Schwarzwaldstube, 3 bintang Michelin di Hotel Traube Tonbach, Jerman sejak 2014, dan di Café de la Paix yang terkenal di Paris, Prancis, serta di Inggris.

Ia dinominasikan sebagai 'Best Asian Chef' pada World Gourmet Summit 2012' di Singapura.

Di luar karier profesionalnya di industri kuliner, Chef Degan terkenal karena tampil sebagai juri di acara reality show populer Master Chef Indonesia musim kedua.

Melalui kolaborasi ini, The Botanica Sanctuary membawa para tamu dalam petualangan kuliner Indonesia dan menawarkan pengalaman bersantap yang luar biasa.

Urab Kepiting Soka, Sup Kepala Udang, Salmon Acar Kuning, Iga Kambing Bumbu Ketumbar, Asam-asam Daging, dan Bebek Bumbu Bali menjadi menu andalan.

Di bawah tangan Master Chef Degan, menu ini menunjukkan bakat luar biasa yang menyatukan inovasi dan makanan yang menggugah selera.

Kolaborasi menu spesial ini dapat dinikmati oleh para tamu mulai dari tanggal 11 sampai dengan 31 Agustus 2022 di The Garden Brasserie dan GYU Steak House.

Handy Bunardy, General Manager The Botanica Sanctuary mengatakan, “Kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan Master Chef Degan dan menyajikan hidangan masakan Indonesia yang lezat ke restoran kami. "

:Tamu-tamu kami akan terpukau dengan sajian masakan Indonesia terbaik dalam merayakan Hari Kemerdekaan ke-77 pada kesempatan istimewa ini,” tutur Handy. (RO/OL-09)