Rayakan Kemerdekaan Indonesia di Grand Orchardz, Banyak Promo Seru!

DALAM menyambut dan menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Grand Orchardz Hotel Kemayoran yang terletak di jantung Ibu Kota Jakarta, telah menyiapkan beragam penawaran istimewa.

Melalui promo Independence Day Staycation, Grand Orchardz Kemayoran memberikan harga khusus untuk menginap di tipe kamar deluxe room dengan harga normal Rp 1.250.000, namun untuk momen spesial kali ini hanya Rp 770.000 sudah termasuk dengan sarapan untuk 2 orang, dan free late check out.

“Promo istimewa Indonesia Independence Day ini memang dipersembahkan spesial untuk para tamu dalam rangka memeriahkan hari yang istimewa bagi bangsa dan negara kita ini, di mana angka Rp 770.000 sesuai dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang pada tahun 2022 ini telah berusia yang ke-77," jelas Marketing Communications Manager Grand Orchardz Kemayoran, Stefi Octaviana Mandagie.

"Promo istimewa ini berlaku untuk para tamu yang akan menginap atau check in di tanggal 17 Agustus 2022,” tambah Stefi Octaviana Mandagie.

Tak hanya sampai disitu saja, Grand Orchardz Kemayoran juga telah menyiapkan berbagai hidangan spesial yang dikemas dalam promo khusus diantaranya adalah All You Can Eat Breakfast Buffet – "Sarapan Merdeka", di mana tamu dapat menikmati harga istimewa dengan berbagai sajian yang telah dipersiapkan spesial oleh Executive Chef – Grand Orchardz Kemayoran Jakarta yang hanya dibanderol Rp. 177.845 per pax dan bisa dinikmati pada 1 – 31 Agustus 2022.

Sajian menu spesial yang tak kalah menarik lainnya juga dapat ditemukan pada promo Brunch All You Can Eat Festival Kuliner Nusantara, yang mana para tamu dapat mencicipi sepuasnya beragam hidangan Nusantara istimewa yang dipersiapkan dan disajikan oleh Executive Chef & Pastry Chef Grand Orchardz Hotel Kemayoran Jakarta.

Promo ini dapat dinikmati di Hari Kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 2022 dengan harga Rp. 217.845 per pax.

Beragam menu a-la carte yang hanya bisa ditemukan pada momen kemerdekaan Indonesia juga telah dipersiapkan dengan matang oleh culinary team Grand Orchardz Kemayoran Jakarta yakni Soto Pejoeang, Ayam Balap Karung, Sang Saka Merah Putih, dan banyak lainnya.

Apakah kamu sudah menyiapkan rencana liburan kemerdekaanmu ? Yuk segera reservasi melalui instagram @orchardz.id untuk segera mendapatkan pengalaman liburan yang seru dan beragam santapan kuliner lezat. (RO/OL-09)