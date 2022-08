Himpun 1945 Kisah Inspiratif untuk Perkuat Ekosistem Kepemimpinan

FESTIVAL kepemimpinan terbesar di Indonesia, Lead The Fest, kembali hadir di tahun 2022. Setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan festival yang sama pada tahun 2020 dan 2021, Lead The Fest kembali dengan rangkaian acara yang lebih besar dan lebih menarik.

"Pada tahun 2020, festival ini telah menerjemahkan 1000 buku kepemimpinan berbahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Pada 2021, festival ini berhasil menghimpun 1000 konten kepemimpinan, dan pada tahun 2022 ini, Lead The Fest berhasil menghimpun 1945 cerita kepemimpinan dari seluruh Indonesia," ujar CEO Pemimpin.id, Dharmaji Suradika selaku penyelenggara Lead The Fest yang berlangsung pada 9-17 Agustus 2022.

Dijelaskannya, tema yang diangkat dari festival ini adalah 'Lead Better, Rise Stronger'. Hal sebagai bentuk merayakan kepemimpinan untuk bangkit lebih baik di era pasca pandemi ini.

"Kepemimpinan itu bukan hanya tentang memimpin organisasi melainkan kepemimpinan adalah kemampuan yang masuk dalam diri kita, kemampuan untuk berkata tidak, kemampuan untuk tidak insecure, dan kepemimpinan yang ada dalam jiwa. Maka dari itu Lead The Fest tahun ini mengusung 3 topik utama, yaitu ekosistem kepemimpinan, nilai kepemimpinan dan pemberdayaan anak muda yang dapat menjadi generasi penerus kepemimpinan Indonesia," imbuh Dharmaji.

Lead The Fest tahun 2022 ini memiliki semangat untuk mempertemukan para pemimpin di dalam satu platform diskusi inspiratif dan berbagi ide tanpa batas hingga melahirkan inovasi yang memajukan bangsa. Dengan membawa 3 pilar utama, yakni Leadership Ecosystem, Value Creation, dan Youth Empowerment, Lead The Fest menghadirkan lebih dari 80 narasumber tokoh inspiratif di Indonesia.

"Kita mendorong penguatan ekosistem kepemimpinan Indonesia, dan melalui Lead The Fest kita merayakan berbagai praktik kepemimpinan di berbagai sektor, untuk bangkit bersama," kaga Ivan Ahda selaku Board of Advisor Pemimpin.id.

Sesuai tujuan awalnya, yakni merayakan kepemimpinan Indonesia, Lead The Fest 2022 hadir secara meriah. Pra event acara ini telah berlangsung sejak bulan Juli, dalam bentuk roadshow dengan berbagai local leader, lahirnya 1945 cerita kepemimpinan inspiratif, serta berbagai kolaborasi webinar dan Live Instagram bersama komunitas.

Rangkaian acara inti dari Lead The Fest ini terdiri dari Lead The Talk dan Lead The Stage yang akan berlangsung pada 9-17 Agustus 2022, dalam bentuk talkshow bersama puluhan pembicara inspiratif yang tergabung dalam komunitas penggerak kebaikan di seluruh Indonesia dan luar negeri. Lead The Fest juga mengundang para kepala suku di beberapa wilayah Indonesia yang akan menjadi terobosan baru di Indonesia untuk belajar kepemimpinan dari berbagai lini.(OL-13)

Baca Juga: Keberhasilan Jokowi Rawat Kebinekaan Ciptakan Kondusivitas ...