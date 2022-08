Media Indonesia Raih Penghargaan Sebagai Most Educative Media dari BMKG

Media Indonesia meraih penghargaan sebagai Most Educative Media dalam ajang Badan Meteorlogi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Media Award. Penghargaan itu diterima Media Indonesia atas kiprahnya sebagai media yang terus konsisten menyebarluaskan informasi dari BMKG secara tepat dan akurat.

"Atas nama keluarga besar BMKG dan seluruh pengguna informasi BMKG, kami mengucapkan selamat kepada CNN, Media Indonesia, Metro TV, RRI, 20 Detik atas pencapaian dalam menyebarluaskan informasi meterologi klimatologi dan geofisika. Terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini sangat berdampak signifikan dan influencing dalam menyebarluaskan infromasi BMKG," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Senin (8/8).

Pada kesempatan itu, Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia Ade Alawi mengucapkan terima kasih kepada BMKG atas penghargaan yang telah diberikan kepada Media Indonesia.

"Sukses selalu untuk BMKG semoga tetap terdepan untuk memberikan infromasi kepada masyarakat dalam rangka mengurangi risiko dampak bencana alam," ucap dia.

Selain Media Indonesia, Metro TV juga meraih penghargaan sebagai Most Credible Media. Selain itu, CNN Indonesia meraih penghargaan sebagai Most Actual Media, RRI sebagai Most Engaging Media dan 20 Detik sebagai Most Attractive Media. (OL-12)