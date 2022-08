Sambut Hari Kemerdekaan, Giordano Gaet Tiga Ilustrator Lokal   

MENYAMBUT perayaan Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, Giordano melalui tagline #MovingForward kembali menggelar kampanye akbar untuk bersama-sama bergerak maju, mengambil langkah positif sekecil apapun. Giordano menggaet tiga ilustrator lokal, di antaranya Emte, Herzven, dan Shanetortilla.

Di tahun ini, Giordano menampilkan sentuhan baru dengan menggabungkan keunikan dari masing-masing ilustrator untuk campaign #OneIndonesia. Sebagai informasi, #OneIndonesia adalah wujud komitmen Giordano Indonesia dalam menggambarkan keberagaman, kebersamaan, nasionalisme, dan semangat kemerdekaan untuk bergerak maju. Kampanye tahunan yang dimulai sejak 2016 ini selalu bekerja sama dengan talenta lokal dan membahas topik yang berbeda setiap tahun.

Sejak 2016, Giordano secara konsisten mengeluarkan koleksi #OneIndonesia. Pada saat diluncurkan pertama kali, tidak ada tema khusus yang diangkat, hanya berbicara mengenai kebinekaan Indonesia. Namun, seiring dengan komitmen Giordano untuk berkolaborasi dengan talenta-talenta lokal, pada 2017 Giordano bekerja sama dengan ilustrator lokal Indonesia yang juga mengharumkan nama Indonesia ke kancah internasional.

Menjadi ilustator yang belajar secara otodidak, Artwork Mohammad Taufiq atau lebih dikenal Emte, berbicara mengenai semangat untuk terus bergerak maju tanpa ragu. Melangkah ke depan dengan berani untuk menempa masa depan yang lebih baik.

Selanjutnya, ilustrasi milik Prayudi Herlambang yang akrab disapa Herzven mengangkat tema evolusi. Singa dan Rusa menjadi elemen utama dalam ilustrasinya yang dikisahkan menjadi penjaga ekosistem dari perubahan zaman yang pesat. Dalam hal ini, evolusi juga menjadi salah satu cara untuk mewariskan tradisi secara turun temurun dengan menumbuhkan harapan dan semangat untuk terus mengembangkan diri.

Ilustrasi menarik dari Shane Tiara, yang kerap disapa shanetortilla, menceritakan imbauan kepada kita semua untuk mengobarkan semangat dan maju terus tanpa pandang bulu. Beragam spesies, karakter, dan bentuk dituangkan oleh Shane sebagai lambang kebinekaan. Didominasi dengan warna merah mengisyaratkan agar kita semua berani dan pantang mundur.

Dengan menggabungkan tiga ilustrator lokal tersebut, hal ini merupakan salah satu bentuk apresiasi Giordano dalam mengadaptasi kekayaan lokal yang dimiliki oleh Indonesia, menyesuaikan dengan tren yang sedang berkembang. Perlu diketahui, Mohammad Taufiq telah berkolaborasi bersama Giordano sejak 2017. Mulai dari #OneIndonesia: Let's Play and Stand Together yang berbicara mengenai permainan 17 Agustus-an, #OneIndonesia: Rise As One bertepatan dengan momen SEA Games 2018, #OneIndonesia: Irreplaceable Pride di 2019 berkolaborasi bersama dengan Gugug, menggambarkan kebanggaan terhadap keberagaman suku dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Di 2020, #OneIndonesia: True Heroes Need No Superpowers bercerita mengenai delapan tokoh pahlawan yang berjasa untuk kita semua, khususnya di waktu pandemi melanda. (RO/OL-14)