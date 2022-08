Anak Perlu Konsisten Didampingi saat Gunakan Gawai

Perkembangan teknologi informasi semakin masif. Sehingga orangtua mau tidak mau menghadapi tanggung jawab besar. Di tengah kegagapan teknologi, mereka tetap harus menjadi pelopor pendidikan anak-anak berinternet sehat di dunia digital.

“Konsisten mendampingi anak dalam menggunakan perangkat digital sangat penting supaya tidak salah langkah,” kata Ketua Umum Relawan TIK Jawa Timur, Novianto Puji Raharjo di Mojokerto, Jawa Timur, pada Selasa (2/8).

Perubahan gaya hidup serba digital membuat menawarkan kemudahan beraktivitas. Sehingga anak-anak generasi z memiliki kemampuan berpikir out of the box, kreatif, aktif, dan dinamis. Di sisi lain, mereka menjadi ketergantungan dan kecanduan gawai. Sebab itu, orangtua perlu mendampingi anak ketika menggunakan gawainya.

Orangtua harus mengambil langkah cerdas. Misalnya, membuat kesepakatan dengan anak terkait batasan waktu pemakaian gawai. Sekarang, lanjut Novianto, ada ajakan 18-21, yakni mengajak orangtua meninggalkan gawainya pada 18.00-21.00 dan fokus mendidik anak-anaknya di rumah. Ajakan bagus ini diharapkan konsisten dijalankan.

“Orangtua mesti berkomitmen untuk menggunakan perangkat digital yang terjadwal dengan tidak mengganggu interaksi dengan anak. Jangan hanya mampu menasihati anak, tapi juga menerapkan pada diri sendiri,” ujar Novianto. (OL-12)