IPCC, Ruangguru Gelar Kursus Bahasa Inggris dari Sabang sampai Merauke

IPCC Terminal Kendaraan sebagai bagian dari PT Pelindo menggandeng Ruangguru, perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Asia Tenggara, untuk menggelar program CSR berskala nasional IPCC English Program for Indonesia. Program ini menjadi yang pertama di Indonesia karena melibatkan siswa dari Sabang sampai Merauke dengan mengandalkan teknologi digital di era pemulihan pandemi.

Program beasiswa kursus bahasa Inggris untuk kelas 12 itu berlangsung selama tiga bulan mulai dari 1 Agustus 2022 dengan jumlah penerima total 100 siswa dari 18 provinsi (Banda Aceh, Sumatra Utara, Riau, Bandar Lampung, Banten, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua). Tak hanya bagi IPCC, program beasiswa Bahasa Inggris ini juga merupakan terobosan baru dari Ruangguru. Program ini dilandasi oleh tingginya antusiasme generasi muda untuk belajar bahasa Inggris serta komitmen pemerintah untuk mendukung perluasan program beasiswa dalam upaya mencetak SDM unggul. Tingginya antusiasme dari siswa terbukti dari banyaknya pendaftar program yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Merauke bahkan pulau-pulau kecil lain.

Berangkat dari semangat G20, Recover Together, Recover Stronger, IPCC bertekad membangkitkan kembali semangat generasi muda Indonesia untuk belajar dan berkembang pada era transformasi sistem pendidikan berbasis digital. Selaras dengan semangat baru IPCC, Beyond The Gate, untuk menjadi pendobrak keterbatasan akses pendidikan yang sebelumnya kurang terjangkau oleh generasi muda di pelosok, kini dapat diakses dengan lebih mudah berkat teknologi digital. Dengan program ini, IPCC berharap tidak ada lagi kekhawatiran generasi muda Indonesia dalam mengakses pendidikan, khususnya bahasa asing.

"Target kami adalah peningkatan kualitas SDM Indonesia agar mampu berkembang dan bersaing secara global. Di tahun perdana ini, kami khususkan untuk kelas 12 agar tahun depan mereka bisa mempersiapkan diri untuk melanjutkan sekolah ke jenjang perkuliahan, membuka lapangan pekerjaan baru, atau masuk ke dunia kerja," ujar Rio TN Lasse, Direktur Utama IPCC. "Melihat antusiasme generasi muda yang cukup tinggi akan program ini, IPCC bertekad menyelenggarakan program ini secara rutin setiap tahun dengan menyasar generasi muda yang lebih beragam baik secara jenjang maupun daerah tempat tinggal."

"Saya bangga sekali bisa terpilih dalam program ini. Saya tinggal di ujung timur Indonesia, tak ada banyak pilihan untuk kursus bahasa Inggris. Waktu lihat program ini buka secara online untuk siswa SMA seluruh Indonesia, saya antusias sekali untuk daftar. Ternyata saya lolos dan bisa belajar bahasa Inggris gratis berkat IPCC. Bukan hanya belajar, saya juga bisa berkenalan dengan teman-teman dari daerah lain. Terima kasih kepada IPCC dan Ruangguru yang sudah membuat program ini untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih IPCC sudah menjawab keinginan kami," ujar Junita Anjela, siswi asal Merauke, Papua.

"Ruangguru mengapresiasi kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh IPCC untuk menjadi bagian dari program CSR ini, karena tujuan yang dibawa IPCC sejalan dengan visi Ruangguru yaitu memberikan akses pendidikan berkualitas bagi siswa-siswi di Indonesia, dalam hal ini meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa. Tentu semangat untuk meningkatkan pendidikan ini kami sambut baik dengan menghadirkan pengajar dan modul yang berkualitas. Ruangguru percaya kolaborasi program CSR dengan IPCC selaku bagian dari perusahaan BUMN terkemuka di Indonesia akan memberikan dampak positif untuk masyarakat," ujar Arman Wiratmoko, SVP Corporate Strategy and Finance Ruangguru. (RO/OL-14)