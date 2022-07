Jumlah Jemaah Haji Indonesia Meninggal Menjadi 80 Orang

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) mencatat per hari ini jemaah haji Indonesia yang meninggal di Tanah Suci menjadi 80 orang jemaah.

"Terkait data jemaah sakit dan wafat kami sampaikan jemaah wafat bertambah dua orang atas nama Yulina Arifin kloter jenis kelamin perempuan nomor paspor C 5533917 kloter JKG 23 asal embarkasi Jakarta Pondok Gede dan Hana Hasan hartam jenis kelamin perempuan usia 54 tahun nomor paspor C 6089 493 kloter sub 23 asal embarkasi Surabaya," jelas Juru Bicara PPIH Pusat, Wawan Djunaedi, Minggu (31/7).

"Sehingga jumlah jemaah wafat seluruhnya sampai saat ini sebanyak 80 orang," sambungnya.

Selain itu jemaah sakit menjadi 71 orang dengan rincian 23 orang dirawat di RS Arab Saudi, dan 48 lainnya dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia (KKHI) Makkah.

Kondisi cuaca di Makkah Arab Saudi rata-rata mencapai 40 derajat celcius dan di Madinah mencapai 42 derajat. Sehingga pemerintah mengimbau kepada jemaah yang masih ada di Arab Saudi agar menyegerakan minum dan tidak menunggu haus agar terhindar dari dehidrasi.

Jemaah Haji Indonesia yang masuk dalam Kloter gelombang dua, seluruhnya dipulangkan ke tanah air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

"Sebelumnya berada di Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji dan ibadah Sunnah lainnya. Selama di Madinah jemaah akan tinggal antara 8-9 hari dengan memperhitungkan kecukupan waktu shalat arbain atau shalat fardhu 40 waktu," pungkasnya. (Iam/OL-09)